Kawasaki Versys 1100: Tren de largo recorrido

Kawasaki Versys 1000: Tren de largo recorrido

Posiblemente ‘Tren de largo recorrido’ sea uno de los mejores álbumes del grupo musical ‘La Unión’. Como la renovada Versys 1100 sea una de las mejores entregas de KawasakiKawasaki. Y es que a buen seguro que a más de un propietario de una Versys 1100 le canturreas “No tengas miedo de perderte no.” Y te seguirá el estribillo sin problemas “El tiempo pasa tan despacio en...”

Cultura musical española a parte, la llegada de la Euro5 Plus, una evolución de la normativa Euro5 que regula las emisiones contaminantes de vehículos en la Unión Europea, ha obligado a todos los fabricantes a ponerse las pilas para que sus motos puedan superar esta cada vez más restrictiva normativa. Y Kawasaki no es una excepción. Así que la nueva Versys 1100 llega con una importante actualización en su motor, que no solo mejora su rendimiento, sino que cumple con la Euro5 Plus.

Esta mejora en el propulsor ahora de 1.099cc no solo le permite superar los estándares de contaminación, sino que también eleva su potencia de los 120 CV del modelo anterior a los 135 CV, ofreciendo una experiencia de conducción más intensa y eficiente. Además, la tecnología también es protagonista con detalles como las ayudas a la conducción y un completo paquete de electrónica.

La nueva Versys 1100 se presenta en tres versiones: la estándar, la S y la SE, cada una adaptada con diferentes niveles de equipamiento. La versión estándar ya ofrece una sólida base de prestaciones y la pantalla de LCD es una de las diferencias respecto a sus hermanas. La S incorpora una mayor cantidad de electrónica avanzada, como la conectividad con smartphones y un display TFT. Por su parte, la versión SE destaca por contar con suspensión electrónica con tecnología Skyhook, que permite personalizar el comportamiento dinámico de la amortiguación y adaptarlo a cada situación de carga (solo, con pasajero, con equipaje...) y tipo de conducción (relajada, deportiva...).

Uno de los aspectos más destacados de la nueva Versys 1100 es su completo sistema de ayudas a la conducción, que facilita un gran control de la moto en cualquier circunstancia. El sistema KCMF (Kawasaki Cornering Management Function) monitorea la entrada, paso por curva y salida, ajustando automáticamente la potencia y los frenos para mantener la estabilidad y trazado ideales. A esto se suma el KTRC (Kawasaki Traction Control), que ajusta la tracción según las condiciones de la carretera, proporcionando más confianza en superficies deslizantes.

Otra clave es la incorporación de modos de conducción como Sport, Road, Rain y Rider (este último totalmente ajustable por el usuario), que permiten adaptar la respuesta de la moto a diferentes estilos y condiciones de manejo. Estas opciones, combinadas con el control de crucero, aportan un plus de confort y efectividad.

Diseñada para ser una compañera de viajes largos, la Versys 1100 ofrece un elevado nivel de confort. El asiento es amplio y acolchado, con una posición de conducción relajada que permite pasar muchas horas en el sillín sin fatiga. Además, el parabrisas ajustable sin herramientas y la eficiente protección contra el viento aseguran comodidad incluso a altas velocidades. Así lo pudimos comprobar en una primera toma de contacto en una ruta de más de 200 kilómetros por el pre-pirineo catalán por todo tipo de vías.

Como hemos apuntado, lo primero es destacar su comodidad. A partir de aquí los mandos están a mano y la navegación por sus menús es intuitiva. En parado se mueve con cierta facilidad. Los usuarios de talla media harán pie sin problemas para moverla con ayuda de las piernas.

Nada más dar al botón de arranque el motor de cuatro cilindros cobra vida con una seductora melodía ante la avalancha de modelos de dos cilindros. Una vez en marcha, la llanta de 17 pulgadas la convierte en una moto muy ágil y viva de reacciones en cualquier situación. Las mejoras introducidas en el motor se dejan notar sobre todo a partir de las 6.000 rpm con una ‘patada’ deportiva; antes dispone de algo más de bajos y medios para ayudarla a salir de las curcas lentas.

En una carretera virada o curvas rápidas es todo aplomo y diversión. Además, en nuestro caso probamos la versión SE y la suspensión electrónica permite ajustar la precarga y la extensión para reducir la transferencia de pesos en las frenadas y que sea más efectiva en conducción deportiva.

En caso de lluvia, viajar por autovía o autopista los modos de conducción y el control de la velocidad crucero siempre son una ayuda para adaptar la moto a las circunstancias. La frenada se ha visto mejorada con la incorporación de un nuevo disco trasero de mayores dimensiones y mayor potencia.

¿Qué se podría mejorar? Detalles. Detalles como el ajuste eléctrico del parabrisas y no manual, la llave de proximidad, incorporar una botonera retroiluminada para ver los botones en situaciones de baja iluminación y una toma USB más pequeña (la petaca situada a la izquierda por encima del puño es la toma USB). Eso sí, también cuenta con detalles bonitos como el cuentarrevoluciones analógico (aguja) y no digital.

En definitiva, la Kawasaki Versys 1100 se posiciona como una moto versátil, perfecta tanto para quienes disfrutan de largas travesías con un cierto rendimiento deportivo en carreteras retorcidas. Con su potente motor que cumple con las normativas Euro5 Plus, su avanzada electrónica y las tres versiones disponibles, esta moto está lista para conquistar cualquier ruta. ¿Precios? Arrancan con los 13.999 euros de la Standard, 17.700 euros de la S y 18.600 euros de la SE, esta última a todas luces la versión más completa y recomendable sobre todo por la suspensión electrónica.