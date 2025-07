Los equipos de fútbol que le deben la vida a marcas de coches

Algunos clubes de fútbol no solo llevan un logo en la camiseta, llevan el ADN de una marca de coches que prácticamente les dio la vida. Equipos que no solo fueron patrocinados, sino fundados y sostenidos por gigantes automotrices, forjando su historia a la par que estas marcas fabricaban leyendas sobre ruedas. Desde épocas doradas en las que los goles y los motores rugían al unísono, hasta equipos que alcanzaron la gloria con el emblema de un coche en el pecho, estos clubes no existirían sin el impulso de las marcas.

La industria automotriz ha sido muy influyente en diversos aspectos de la vida. Como ya vimos algunos de los artistas musicales que hacen alusión en sus letras, también se pueden observar muchos clubes totalmente ligados al motor.

Este club francés, más conocido como Sochaux, es uno de los muchos ejemplos de clubes de fútbol fundados por empresas automotrices. El equipo fue creado en 1928 por la empresa de automóviles Peugeot. De hecho, el Sochaux fue aún más allá y durante muchos años tuvo en su escudo el mítico logotipo del ‘León’.

Sin embargo, tras el descenso del club francés a la Ligue 2 (segunda división en Francia), Peugeot decidió venderloPeugeot a la empresa Ledus de Hong Kong por unos 7 millones de euros. No obstante, incluso a día de hoy el equipo mantiene en el escudo el león, aunque ya no sea el logotipo de la marca. Además, durante mucho tiempo tuvo en el pecho el patrocinio de la empresa que lo fundó.

En Japón la tradición por el motor es fuerte y el Júbilo Iwata no será el único club nipón del que hablaremos. El equipo fue fundado en 1972 por la empresa del motor Yamahaempresa del motor Yamaha, que a día de hoy sigue siendo la única propietaria del equipo.

De hecho, hasta su estadio se llama Yamaha Stadium y, como no podía faltar ni caber duda, los jugadores llevan en el pecho de su camiseta la publicidad de la empresa.

Puede ser que en el panorama internacional la liga japonesa no venda demasiadas ilusiones, pero el Júbilo Iwata es uno de los clubes más importantes del país. De hecho, ha ganado la Liga de Campeones de la AFC, que es como la Champions asiática y tiene bastantes títulos de liga a sus espaldas.

Uno de los mayores ejemplos de equipos patrocinados por marcas de coches es el Wolfsburgo alemán. Lleva desde 2007 vistiendo en la camiseta el logo de una de las marcas más reconocidas del país teutón: Volkswagen.

De hecho, el club y la marca llevan ligados desde hace mucho tiempo, ya que en el año 1938 nació una asociación deportiva dentro de la fábrica. Ese grupo de trabajadores de Volkswagen fueron los que propiciaron la creación de este mítico club alemán que en 2009 se consagró como campeón de la Bundesliga.

Sin salir de Alemania tenemos otro gran ejemplo con el Stuttgart que lleva desde 2012 vistiendo en la camiseta Mercedes-BenzMercedes-Benz. Es uno de los clubes del país con mayor tradición y una gran masa de aficionados detrás.

De hecho, la conexión con la marca es fuerte debido a la cercanía que hay con la ciudad y la sede de la marca automovilística. Además, esto pasa de forma parecida con otro club alemán que se llama FC Ingolstadt 04, al cual le viste Audi por ser de la misma ciudad tanto la marca como el equipo.

Este equipo fue fundado en 1983 con el nombre de la marca surcoreana y, a día de hoy, el máximo propietario del club es Hyundai Heavy Industries, una de las empresas navales más importantes del mundo y forma parte del grupo Hyundaiforma parte del grupo Hyundai.

Se trata de un equipo que ha logrado levantar la Liga de Campeones de la AFC en dos ocasiones y cuenta con bastante presencia en el país. Es otro claro ejemplo de cómo las empresas automovilísticas forman y han formado una parte muy importante del mundo del fútbol.

En España uno de los máximos exponentes de estos patrocinios por marcas de coche es el Valencia. El club ha llegado a tener en sus camisetas hasta dos marcas diferentes con Toyota y Ford.

Durante el año 2003 Toyota firmó un acuerdo de esponsorización con el Valencia y pasó a formar una parte del club, ya que los coches oficiales eran de la marca japonesa y los concesionarios vendían entradas del equipo. Ha sido una de las mejores épocas del Valencia y los aficionados recuerdan con cariño esas camisetas de Toyota.

Una de las primeras grandes marcas que llegó a Valencia fue la de automóviles Ford. De hecho, fue uno de los primeros pasos del club español para darse a conocer en todo el mundo, ya que hablamos del año 1995. Por ello, el Valencia CF ha sido uno de los equipos del país que más ha representado al motor en sus camisetas.