¿Sabrías explicar a qué se refieren estas señales de tráfico y cómo conducir en caso de verlas?

En la carretera hay que estar pendiente de muchos factores diferenciales como las señales de tráficofactores diferenciales como las señales de tráfico. La misión de estas mismas es la de brindar información a los conductores sobre algo particular de la carretera y protegerlos a todos.

Sin embargo, hay algunas que no se reconocen fácilmenteno se reconocen fácilmente y que, quizás, tampoco sepas cómo actuar al volante en esas situaciones. Por ello, es preciso destacar algunas de ellas, porque entre esas hay una que con este tiempo es importante tener en cuenta.

Esta señal no es tan común como un stop o las de velocidad, pero no por ello dejarás de verla en la carretera. El dibujo no deja lugar a la duda: en la vía, tanto a la izquierda como a la derecha, la presencia de un desnivel. Es una situación muy particular, porque no es tal común verlo en la carretera.

Así pues, deberás estar pendiente de hacia qué lado está el desnivel y conducir con prudencia. Además, en este tipo de vías los objetos sueltos en el habitáculo pueden jugar un papel peligroso si el desnivel es muy pronunciado.

Esta señal se puede llegar a confundir con la anterior, ya que el pictograma es más o menos semejante. Sin embargo, tienen significados completamente diferentes, ya que la P-19 pretende advertir de que la carretera por la que van a circular puede deslizar con facilidad.

Esto suele deberse a la condiciones climatológicas, como la lluvia o la nieve. Por lo tanto, durante este mes de octubre es de vital importancia reconocer la señal y conducir con mucha precaución para que la lluvia no provoque accidentes.

Esta señal de tráfico es una de las más llamativas de todo el catálogo de la DGT y no son pocos los que no saben exactamente a qué hace referencia dicha señal. Esa fuerte llama en la parte superior del coche deja algunas dudas, pero la realidad es que a la mayoría de conductores no les afectará demasiado.

Esta señal prohíbe la entrada a vehículos que transportan mercancías inflamables o explosivas. Por ello, lo normal es que a los vehículos de particulares esta señal no les afecte y más bien dirigida al sector de los transportes de mercancías.

Es fácilmente confusa, ya que solo le diferencia con la señal de prohibido la línea en el centro. Esta misma señal significa que tendrás que detenerte en algún punto detrás de la señal. Por norma general, esta señal indica que hay una barrera de peaje, pero también puede indicar controles policiales.