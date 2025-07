El conductor y sus locuras: la DGT recoge casos reales de infracciones en la carretera

La carretera está llena de coches y conductores, los cuales deben seguir las normas de tráficoseguir las normas de tráfico para garantizar la seguridad de todos. Sin embargo, algunas veces la DGT se topa con conductores que se saltan las leyes y realizan infracciones que rozan la locura.

Así pues, en su revista número 272, la Dirección General de Tráfico ha publicado en una de sus hojas algunas de esas infracciones, con casos reales grabados. Reflejando las diferentes sanciones económicas y retiradas de puntos a las que se enfrentarán los conductores.

Uno de los ejemplos de la DGT en su revista es un caso bastante más común de lo que parece. Según los datos, el 25% de los fallecidos en siniestros viales no tenían puesto el cinturón de seguridadno tenían puesto el cinturón de seguridad. De hecho, entre las infracciones, no llevar puesto este elemento es la quinta más común.

Es uno de los elementos que más vidas salva y muy pocos han demostrado hacerlo mejor que los cinturones de seguridad. Desde la OMS (Organización Mundial de la Salud), se asegura que no usarlo es uno de los principales factores de riesgo de muerte en accidentes de tráfico. Se trata de algo obligatorio, porque si no lo llevas abrochado la infracción es de 200 euros.

Además, en este caso el conductor alcanzaba velocidades de 134 km/h. Por ello, la DGT asegura que desde el helicóptero se avisa a una patrulla cercana para identificar al conductor. Así pues, recuerda haz clic, salva tu vida y la de los demás.

Otro de los casos que la DGT expone en su revista es el de este camión que se aproxima a un stop. Bien señalizado, tanto en el suelo como en la señal de tráfico vertical. Sin embargo, el camionero decide saltárselo sin dudarlo, con la suerte de que justo la carretera estaba vacía.

Independientemente de que no haya más vehículos en la vía, los stop están para cumplirlos y siempre es obligatorio parar antes de continuar con la marcha. Esto supone una infracción del Reglamento General de Circulación y acarrea multas de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carnet.

Los teléfonos móviles llevan muchos años con nosotros y casi parecen una extensión de nuestro cuerpo. Sin embargo, mientras vas en el coche lo mejor es guardarlo y no mirarlo. De hecho, la DGT recalca que es un factor recurrente en el 30% de los accidentes de tráfico, ya que supone una enorme distracción.

En este ejemplo, el conductor agarra el volante con la mano izquierda y en la derecha usa el teléfono. Esos segundos en los que apartas la mirada de la carretera son clave, ya que puede suponer la vida o la muertepuede suponer la vida o la muerte. Es igual que al encenderte un cigarro, porque según estudios de Tráfico si vas en una carretera a 100 km/h y te enciendes el cigarro, en lo cual se puede tardar más de 4 segundos, habrás recorrido 113 metros sin controlar del todo el coche.

Entre los ejemplos que ha brindado la DGT en su revista este es, sin duda, el conductor con mayor número de infracciones en unos pocos minutos. Primero, en la entrada a la intersección, bien marcada por la zona cebrada, queda bien reflejada por la señalización que el coche puede seguir de frente o girar a la izquierda.

Lo que dicho conductor no hace correctamente es señalizar que va a girar a la izquierda, ya que invade dicho carril sin poner los intermitentes. Esto es crucial en carretera, porque le das señales e información al resto de conductores sobre lo que vas a hacer.

No obstante, la historia no acaba aquí, porque el protagonista no se incorpora a la izquierda para girar, sino para adelantar. Esto es otra infracción, ya que la línea continua especifica que no está permitido y es de uso exclusivo para realizar el giro.

Por último, cuando se incorpora de nuevo al carril se salta la línea continua, otra vez, además de un stop dibujado en el suelo. Por lo tanto, estamos hablando de una conducción temerariauna conducción temeraria, por haber puesto en peligro a otros conductores de la carretera. La DGT finaliza avisando que el 70% de los siniestros viales se producen en vías convencionales.