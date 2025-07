Con una simple prueba sabrás si en la gasolinera te están timando

Muchos conductores pueden llegar a desconfiar en algún momento de las gasolineras. No son pocos los que piensan que los surtidores echan menos gasolina de la debida, sobre todo en las low-costsobre todo en las low-cost.

Sin embargo, no muchos saben que en las estaciones existe una prueba que puedes realizar y que tienen que dar por ley. Gracias a esta comprobación sabrás y comprobarás de primera mano si el surtidor echa la cantidad correcta de combustible.

Pese a que cuando repostamos el coche indica el nivel de gasolina, pero no dice de forma exacta cuantos litros hemos echado al coche. Por lo tanto, muchos llegan a desconfiar, ya que al fin y al cabo repostar es una acción en la que no vemos nada realmente.

Por ello, en las gasolineras existe la conocida como prueba de la probeta. Las estaciones deben tenerla y proporcionarla por ley, ya que los conductores y consumidores tienen el derecho a saber si el surtidor es fiable.

En resumen, se trata de una probeta de laboratorio que los empleados de la estación deben darte. Tras ello, se rellena una cantidad determinada, que suele ser de 5 o 10 litros. Así pues, la probeta tiene unas medidas que cuando se eche la gasolina se podrá ver si el surtidor es o no fiable.

Para todos aquellos que todavía desconfían y piensan que la probeta podría estar trucada, la respuesta clara es que es un servicio que no tiene ni trampa ni cartón. Por lo tanto, si alguna vez has desconfiado, puedes pedir la probeta y comprobarlo de primera mano.

No obstante, cabe recalcar que los surtidores deben pasar por un proceso de homologación y calibración. En otras palabras, si los surtidores no se manipulan manualmente, es difícil que funcionen mal o que no echen la cantidad indicada.

La prueba de la probeta es algo obligatoria si la solicitas, ya que si no te la dan podrías tomar acciones legalespodrías tomar acciones legales, así como cuando pides una hoja de reclamaciones y no te la entregan. Sin embargo, la desconfianza no debería ser algo normal, pues es difícil que los surtidores no funcionen como deberían a no ser que se haga aposta.