¿Cuándo se hará efectiva la nueva tasa de alcohol de 0,2 g/l en los controles?

En España uno de los principales factores de riesgo a la hora de conducir es el consumo de alcohol, de hecho la DGT señala que esta sustancia está presente entre el 30% y 50% de los accidentes de tráfico en el país.

Así pues, el Ministerio del Interior, presidido por Grande-Marlaska, ya anunció en el mes de septiembre que se iba a estudiar la reducción de la tasa de alcoholemia a los 0,2tasa de alcoholemia a los 0,2. Esta propuesta ha sido aprobada este 10 de octubre en el Congreso de los Diputados, por lo que se hará efectiva.

Debemos destacar que este tipo de cambios no son algo sencillo de realizar, ya que hay que cambiar o modificar el artículo del Reglamento General de Circulación en el que se estipula la tasa de alcoholemia.

Por lo tanto, el cambio no será efectivo el día de mañana, sino que todavía tocará esperar un tiempo. De hecho, no hay una fecha exacta para que esta nueva tasa entre vigor, pero hasta bastante entrado el año 2025 no llegará.

Hasta que no exista un consenso entre las fuerzas parlamentarias o, de otra forma, se haga un Decreto ley extraordinario por parte del Gobierno, esta tasa no será efectivo. Como dice el refranero español: “las cosas de palacio van despacio”, ya que modificar estas leyes conlleva un proceso burocrático extenso.

No es una respuesta sencilla, ni mucho menos, porque cada persona es un mundo. De hecho, el alcohol en sangre depende de diversos factores como el sexo, la estatura, el peso y la edad. Con la normativa de los 0,5, todavía en vigor, con dos latas de cerveza pequeña ya darías positivo.

Es más, la propia DGT realizó un estudio en el que se veía que una persona de 70 kilos con dos latas pequeñas ya excedería la tasa de los 0,5. Por ello, de forma muy probable con la tasa de 0,2 con una sola lata ya estarías, prácticamente, superando la tasa.

Con todo ello, lo más aconsejable siempre es no arriesgarsey si vas a conducir no bebas. El verdadero peligro está en que, por el consumo de alcohol, tengas un accidente de tráfico y no en la posible multa que te tocaría pagar por dar positivo.