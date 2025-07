¿Qué es y qué supone descarbonizar el motor diésel del coche? Cuándo debes hacerlo

Los coches que tienen unos pocos años a sus espaldas suelen perder potencia y, debido a los residuos que se acumulan en el motor, también generan más emisiones. Por ello, no son pocos los conductores que optan por descarbonizar el motor.

Un proceso que ha ganado mucha fama en los últimos años, ya que permite recuperar potencia y reduce las emisiones contaminantes del vehículo. Sin embargo, se deben conocer los detalles de esta práctica, ya que tiene una serie de riesgos y no es recomendable en algunas situaciones.

Descarbonizar el motor diésel es el proceso de eliminar los depósitos de carbonilla (o carboncilla) que se acumulan en diferentes partes del motor con el tiempo. Estos depósitos de carbón se forman debido a la combustión incompleta del combustible diésel, especialmente cuando el motor funciona a bajas revoluciones, no se somete a mantenimiento regular o se utiliza un combustible de baja calidad.

La acumulación de carbonilla puede afectar el rendimiento del motor y aumentar las emisiones contaminantes, lo que puede llevar a varios problemas, como pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, fallos en los inyectores y, en casos más graves, daños en el motor o los componentes del sistema de escape, como el filtro de partículas diésel (DPF) o la válvula EGR (recirculación de gases de escape).

Decidir cuándo descarbonizar tu motor diésel depende del estado del vehículo, los síntomas que presente y las condiciones de uso. No siempre es necesario descarbonizar un motor, y hacerlo en el momento adecuado puede prevenir problemas y mejorar el rendimiento.

Deberías descarbonizar tu motor cuando presentes síntomas claros de acumulación de carbonilla (pérdida de potencia, mayor consumo de combustible, emisiones anormales) o si tu vehículo tiene un alto kilometraje. También es recomendable si sueles hacer trayectos cortos que no permiten que el motor alcance la temperatura óptima.

Ahora bien, no deberías hacerlo si tu coche es relativamente nuevo, ya que en esas etapas el motor del coche no habrá acumulado cantidades significativas de carbonilla. Además, si no presenta ningún síntoma de los que hemos hablado tampoco será necesario. No busques averías o problemas donde no los hay.

Si sueles realizar un buen mantenimiento a tu coche, no deberías preocuparte en exceso. Cabe recalcar que descarbonizar el motor es un sobreesfuerzo para nuestro coche, por lo que intentando resolver un problema podrías generar muchos otros.