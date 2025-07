Arranca el Salón Internacional del Automóvil de París

Hoy abre sus puertas en el recinto de la Puerta de Versailles, para la prensa especializada, una nueva edición del Salón Internacional del Automóvil de ParísSalón Internacional del Automóvil de París (el Mondial de l’Auto como le llaman). Se trata de una cita que intenta preservar esa etiqueta ‘mundial’ aunque en realidad es un bello escenario para confrontar la tendencia actual del sector: Europa contra China. En pleno debate por los aranceles a los vehículos eléctricos procedentes de China, el pulso está servido. La muestra se celebrará del 14 al 20 de octubre.

En esta edición se echará en falta una buena lista de contendientes que, o bien por motivos económicos o por estrategias contrapuestas, han decidido no acudir a la muestra parisina. Y no es porque les pille mal en cuanto a lanzamiento de producto, no. Simplemente no van porque, a mi modo de ver no atienden a dar con la tecla mágica de la estrategia con el consumidor.

Ponemos falta a Mercedes-Benz, Seat y Cupra, Hyundai, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Jeep, Volvo y Polestar. Marcas importantes en el panorama mundial que este año se apean de Paris. Aunque algunos fabricantes chinos también rehusan el envite, como es el caso de MG, IM, Denza, Omoda, Jaecco, GWM, Aiways, Zeekr y Nio.

Sí contaremos con las novedades de Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, Cadillac, Citröen, Dacia, Ford, Iveco, Kia, MINI, Peugeot, Renault, Skoda, Tesla y Volkswagen. Y desde la propuesta china contaremos con BYD, Xpeng, Leapmotor, Maxus, Seres (Grupo Dongfeng), Forthing, Skyworth y Hongqi.

En el plano de las novedades encontraremos una buena legión de modelos, que dibujan la tendencia de un mercado que busca la sostenibilidad, pero sin querer abrazar todavía el coche eléctrico al 100%. Así desde la fortaleza de Renault, Luca de Meo nos mostrará el nuevo Renault Twingo, el Renault 4L y el Renault Embleme además del ‘español’ Symbioz y el ya presentado Renault 5. Dacia y su Bigster serán estrellas, sin duda. Alpine, por su parte, presenta el A390_β, un fastback de alto voltaje.

Stellantis acudirá con la mayoría de sus marcas, y con un Carlos Tavares con la jubilación a la vuelta de la esquina. Alfa Romeo destilará pasión con el nuevo Junior y el 33 Stradale, Citroën fortalecerá C3 y C3 Aircross y mostrará la nueva imagen de C4 y C4X, además de una nueva propuesta para el Ami. Peugeot estampará su sello eléctrico con la gama del 5008 y 3008, además del E-408. Mucho ojo con su propuesta de diseño para volantes del futuro con Hypersquare. Merecen la pena. Siguiendo en Stellantis, Opel estrenará Frontera y Grandland. Y como guida del pastel, veremos en escena lo nuevo de la marca china del grupo, Leapmotor, con los B10, el C16, además del T03 y el C10 ya existentes.

Por parte del Grupo Volkswagen (con la sorprendente y gran ausencia de Seat y de Cupra) veremos en Paris lo nuevo de Audi, con sus A5, eQ6 y el e-Tron GT. Volkswagen muestra por primera vez en un salón el Tayron y el ID GTi Concept. Skoda regresa a París con el nuevo Elroq, el Epiq y el Gran Turismo.

Ford lo echará casi todo al nuevo Explorer, aunque también se dejará querer con el nuevo Capri y el Tourneo Courier. Kia estará presentando de forma orgullosa el EV3 y el EV5.

En BMW veremos los nuevos X3, Serie 1, M5 y Serie 5 Touring, mientras que Cadillac estará presente, en un intento de regresar a Europa con su artillería eléctrica mostrando el Cadillac Opulent Velocity Concept, una visión futurista que combina la conducción autónoma con el lujo y el alta rendimiento eléctrico.