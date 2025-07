Así es como deberías preparar tu coche para las intensas lluvias que se avecinan

El verano hace tiempo que nos dejó atrásverano hace tiempo que nos dejó atrás y ya no volverá, al menos, hasta el año que viene. Por ello, con la entrada del otoño empiezan las primeras semanas de tiempo cambiante e intensas lluvias, por lo que es importante estar preparado.

Las inclemencias del tiempo es uno de los mayores enemigos de cualquier conductor. Si no tomas las suficientes precauciones podrías arriesgarte mucho a tener un accidente. No obstante, también es importante comentar que no todo es tener tu coche bien revisado, sino que conducir con calma y pacienciaconducir con calma y paciencia será otro gran aliado.

No muchos le prestan la suficiente atención a los neumáticos y se trata de una parte del coche fundamental. Al fin y al cabo, son las ruedas lo que está en continuo contacto con la carretera. Además, sufren mucho las consecuencias de una fuerte lluvia.

Por ello, asegúrate de que la banda de rodadura tenga una profundidad mínima de 1.6 mm, pero lo recomendable en condiciones de lluvia es que sea de al menos 3 mm. Verifica que los neumáticos tengan la presión adecuadatengan la presión adecuada según las especificaciones del fabricante.

Asegúrate de que las pastillas de freno no estén desgastadas. Si oyes ruidos extraños o sientes vibraciones al frenar, es posible que necesiten reemplazo. Además de esto, revisa que los discos de freno no presenten surcos profundos o desgaste excesivo. Los frenos en buen estado son vitales en condiciones de baja adherencia.

En casos de lluvia intensa los limpiaparabrisas son tu mayor aliado, ya que si no funcionan de forma óptima te quedarás sin visión. Así pues, si tus limpiaparabrisas dejan rayas o no limpian bien, reemplázalos. También puedes hacer uso de algunos trucos para arreglar tu limpiaparabrisas. Por otra parte, asegúrate de tener suficiente líquido para poder limpiar el parabrisas de manera efectiva.

Las luces son indispensables siempre, pero en casos de lluvia lo son aún más. Verifica que todas las luces (delanteras, traseras, de freno, intermitentes y antiniebla) funcionen correctamente. La visibilidad en la lluvia se reduce, por lo que necesitas ser visible para los demás conductores.

Revisa que el sistema de escape no tenga fugas, ya que con la humedad, el monóxido de carbono podría ingresar en el habitáculo, lo que es extremadamente peligroso. En cuanto a la bateríala batería, si tiene varios años, podría ser más propensa a fallar en condiciones húmedas y frías. Revisa su nivel de carga y si es necesario, considera reemplazarla.

La calefacción no solo sirve para que estés más cómodo dentro del coche y no pasar frío. Su función en días de lluvia ayuda muchísimo, verifica que los sistemas de calefacción y aire acondicionado funcionen correctamente, ya que son esenciales para desempañar las ventanas cuando la humedad es alta.

Reducir la velocidad en días que hay lluvia intensa es el mejor consejo que se puede dares el mejor consejo que se puede dar. El agua puede hacerte resbalar y perder el control, aunque tampoco deberás pegarte mucho a los coches que haya en la carretera. Por ello, también evita los movimientos bruscos para no perder el control.

En ocasiones los charcos juegan malas pasadas. No es sencillo verificar qué profundidad tienen y si pudieran esconder algún bache. Además, pasar por encima de los charcos puede provocar una frenada brusca si vas más o menos rápido.