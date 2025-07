¿Vas a pasar la ITV de tu remolque? Esto es lo que más se revisa

Los remolques son vehículos sin motor arrastrados por otro vehículo y tienen la función de transportar mercancías. Al igual que el resto de vehículos, los remolques también tienen que pasar una ITV cada cierto tiempoITV. Si tienes un remolque te contamos a continuación las cosas que, según AECA-ITV, debes tener en cuenta para que la ITV sea favorable.

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) Inspección Técnica de Vehículos (ITV)es un examen que todos los vehículos de nuestro país deben superar tras cumplir cuatro años de antigüedad y que, normalmente, genera cierta preocupación y nerviosismo en los conductores, especialmente si disponen de un vehículo que tiene bastantes años a sus espaldas.

Los remolques, debido a la gran cantidad de kilómetros que recorren junto al vehículo que tira de ellos, tienen la obligación de pasar la ITV anualmente hasta cumplir los 10 años desde su fecha de matriculación y, pasada esta fecha, deberán hacerlo cada seis meses.

En España la ITV es obligatoria para todos los vehículos, y si próximamente tienes que pasársela al tuyo lo mejor es que lo revises a fondo para ver si hay alguna parte que necesites cambiar. Si tu coche tiene las revisiones al día y lo cuidas mínimamente no debería tener problema para pasar una ITV.

Si en cambio eres de los que no cuida su vehículo como merece y a la hora de pasar una ITV no apruebas, debes saber que la multa a la que te enfrentas por circular con una ITV caducada o desfavorable es de hasta 500 euros, y puede suponer la inmovilización de tu coche. Si además modificas la pegatina ITVmodificas la pegatina ITV para que parezca que la has pasado, la multa ronda entre los 6.000 y los 12.000 euros al considerarse un delito grave.

Lo primero que debes saber para pasar la ITVpasar la ITV a un remolque, es que debe ir acompañado de un vehículo tractor, aunque sólo vayas a pasar la revisión al remolque, ya que la inspección se realizará sin separar al uno del otro. En un inicio, se comprueba la documentación del vehículo, y después se revisan las condiciones técnicas similares a las que se miran en una ITV normal (exceptuando la prueba de emisiones).

Las principales causas de que estas inspecciones resulten desfavorables suelen residir en los siguientes problemas, que deberás resolver para que tu remolque pase correctamente la ITV: