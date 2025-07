Sigue estos consejos para conducir de forma segura en condiciones de lluvia

Con las numerosas precipitaciones que están teniendo lugar en nuestro país, las carreteras pueden llegar a ser más peligrosas de lo que crees. Si eres de los que se pone algo más nervioso cuando conduce en condiciones de lluvia o simplemente quieres que tu conducción sea más segura en estas situaciones te mostramos algunos consejos clave para que tengas en cuenta.

El aquaplaning es un deslizamiento incontrolado de un vehículo al atravesar una superficie de agua en la que los neumáticos no se adhieren como deberían al asfalto. neumáticosLo más esencial que debes tener en cuenta si estás en una situación de aquaplaning es que no debes pisar el freno. Hacerlo puede provocar que las ruedas se bloqueen y que pierdas el control por completo.pierdas el control

Si al sufrir aquaplaning estás en una recta, únicamente tendrás que mantener el volante lo más firme posible y una velocidad constante, sin pegar acelerones ni frenazos. Si por el contrario estás en una curva, deberás mantener la trazada y no hacer ningún gesto brusco con el volante para mantener la estabilidad correcta de tu vehículo.

Para conducir con lluvia, en unas condiciones climatológicas adversas, debes poner especial cuidado a una serie de elementos de tu coche que te permitirán circular con mayor seguridad. Es esencial, por ejemplo, tener los neumáticos en buen estado, con un dibujo siempre superior a los 1,6 mm, aunque en condiciones de lluvia se recomienda tener un dibujo mínimo de 3mm. También es importante que no estén caducados y que su presión sea la adecuadacaducadospresión.

Los frenosfrenos, a su vez, deben estar en buen estado para que en caso de tener que hacer una frenada de emergencia no tengas ningún susto, pero también es importante que los pedales no estén muy desgastados, para que no se produzcan resbalones si tienes los zapatos mojados. Además, la visibilidad puede reducirse, por lo que tus limpiaparabrisas deben funcionar bien y el aire acondicionado debería estar entre los 20°C y los 21°C para evitar el vaho.

Una vez todos estos elementos de tu coche hayan sido revisados y tengas la certeza de que están en el estado correcto, sólo queda circular siguiendo algunos consejos que pueden evitar que tengas problemas en la carretera mientras conduces con lluvia. Lo primero y más importante de todo, es adecuar la velocidad a las condiciones y aumentar la distancia de seguridad.

Por otro lado, es recomendable que utilices el pedal de freno con suavidad, para evitar que las ruedas se bloqueen. También debes fijarte en las marcas blancas del suelo (como las de los pasos de peatones), pues resbalan mucho más cuando están mojadas, y es algo a tener en cuenta a la hora de frenar o si estás conduciendo una motomoto.