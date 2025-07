¿Qué significan las líneas verdes y azules en la carretera?

Las marcas viales marcas vialesson fundamentales para regular la circulación y guiar a los usuarios de la vía. Entre todas las marcas viales que podemos encontrar en las carreteras, las líneas que delimitan los carriles de circulación son las señales menos prioritarias pero unas de las más importantes para circular con la máxima seguridad. Estas líneas pueden ser continuas o discontinuas y las podemos ver de distintos colores.

Una línea blanca a la derecha de un carril indica los límites del mismo y el comienzo del arcén. En cambio, una línea blanca (continua o discontinua) entre dos carriles informa sobre la posibilidad o no de rebasarla para efectuar una maniobra de adelantamiento. Por otro lado, las líneas amarillas líneas amarillasalertan sobre la presencia de obras en un tramo de la vía, por lo que al verlas es importante extremar las precauciones. Pero, ¿qué significan las líneas verdes y azules que podemos ver en algunas carreteras? Si no sabes la respuesta y alguna vez te lo has preguntado, a continuación resolvemos todas tus dudas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) utilizó las líneas verdes líneas verdespor primera vez en 2017 en las carretera secundarias CL-613 y CL-615 de Castilla y León. Poco a poco, estas marcas viales han ido extendiéndose por el resto del país, aunque lo cierto es que no son muy comunes ni conocidas.

Suelen estar ubicadas en carreteras secundarias y se dibujan paralelamente (por el interior) a las líneas blancas continuas que delimitan el arcén. Estas líneas verdes indican que el tramo por el que se circula se caracteriza por una elevada siniestralidad, por lo que suelen ir acompañadas de señales verticales informativas que alertan sobre la presencia de un tramo sujeto a una vigilancia especial, ya sea por radares de tramo, patrullas de la Guardia Civil, helicópteros Pegasus, etc.

El uso de estas líneas verdes en los tramos más peligrosos de las carreteras secundarias españolas ha conseguido reducir en tan solo un año el número de accidentes con víctimas en más de un 60%. Esta medida se está aplicando desde hace tiempo y con bastante éxito en otros países como Suecia o Países Bajos.

Pero, ¿por qué las líneas verdes reducen la siniestralidad? La respuesta a esta pregunta reside en un componente psicológico. Y es que se ha demostrado que estas líneas crean en el conductor una sensación de estrechamiento de la calzada que les hace levantar el pie del acelerador y reducir la velocidad de circulación.

Las líneas azules llevan más tiempo que las verdes en las carreteras españolas y su función no tiene nada que ver con la seguridad vial. Tal como explican desde el Race, una línea fina de color azul dibujada sobre la calzada, por el exterior y de forma paralela a las líneas blancas del arcén, sirve para marcar el trazado de una línea de fibra óptica que recorre esos tramos de larga distancia.

Por último, es muy importante que no confundas estas líneas verdes y azules de las vías interurbanas con las líneas de los mismos colores pintadas en las calles de cualquier ciudad, puesto que el uso de estas es el de delimitar las zonas de estacionamiento regulado.