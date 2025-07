¿Salón de Ginebra en Qatar? Sí, hemos estado, y te lo contamos

Doha, la capital del emirato de Qatar, celebra estos días su fiesta grande del motor. Bajo la batuta y el paraguas del salón internacional del automóvil de Ginebra, el centro de exposiciones de la capital catarí muestra al mundo una acertada colección de novedades en su primera edición de la mano de la muestra suiza.

El Geneva Motor Show (que se celebrará a finales del próximo febrero de 2024) ha montad su ‘sucursal’ en Qatar con la presencia de varias marcas chinas y algún que otro estreno mundial.

Las instalaciones del Doha Exhibition & Convention Center se han llenado de expositores para mostrar al mundo un mix de tradición y modernidad, en un entorno repleto de tecnología y leds, muchos leds.

Es cierto que Qatar es un país de contrastes, pero la pasión por el automóvil queda más que demostrada. En esta primera edición junto al GIMS (Geneva International Motor Show), y hasta el 14 de octubre, hemos descubierto en la moqueta del salón un total de 25 marcas, muchas de ellas con el apoyo de los importadores catarís, pero otras con toda la fuerza de una primera vez.

Pese a que los grandes fabricantes alemanes Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW están presentes en la muestra, quienes han acaparado la máxima atención han sido las diferentes marcas del grupo Chery. Así, en el pabellón de exposiciones de Doha, brillan para los visitantes las marcas Omoda, Jaecoo, Chery y Exeed, tres de las cuales apuntan también al mercado europeo.

Swan Shu, vicepresidente de Chery Internacional y director general de Omoda y Jaecoo, con el que recientemente coincidimos en la visita que Prensa Ibérica hizo a la sede de Chery en Wuhu (China), actuó de anfitrion para confirmarnos en Doha el interés real que tienen en el mercado europeo. Además de mantener su apuesta por venir a ensamblar a España sus modelos.

Omoda presenta su modelo Omoda 5 (que llega a España este final de año) con sus versiones de gasolina y 100% eléctrica. Junto a ellos, la gama Tiggo de Chery (que vendrá en un futuro a Europa como tercera marca) y los modelos Jaecoo 7 y Jaecoo 9. Chery también ha traído a Qatar su gama Exeed, con sus modelos hibridos y de combustión com el RX y con la apuesta por los premium eléctricos de la submarca Exlantix, la berlina ES y el SUV ET.

También están en Doha los modelos de Lynk & Co. Más allá del 01 Pro con tracción total y motor turbo de dos litros, la marca perteneciente al Grupo Geely muestra el Lynk & Co 03+, con sus 265 CV de potencia (motor turbo de gasolina), el 05 Hyper Halo con su propulsor de 4 cilindros turbo de 254 CV (otro de gasolina) y el Lynk & Co 09 Ultra, un SUV de grandes dimensiones alimentado por motor de gasolina de 254 CV.

Entre las marcas no europeas, también podemos encontrar la firma vietnamita Vinfast, que sigue estudiando su llegada a Europa (ya está en Estados Unidos y Canadá), con sus eléctricos VF6, VF7, VF8 y VF9.

A esta cita no podían faltar dos marcas japonesas de disponen de una buena porción del pastel de ventas local (aunque el mercado en Qatar de 2022 fue de apenas 56.668 coches). Se trata de Nissan y Toyota. Los primeros muestran su Patrol GR con motor de gasolina V8 de 428 CV que, como la gran mayoría de modelos top en Qatar destaca por su sistema de arranque del motor por vía remota (para poner en marcha el preciado y vital aire acondicionado del vehículo). También podemos ver la apuesta de Infiniti con el QX55 de motor VC-Turbo de compresión variable y 268 CV de potencia.

Toyota destaca por una versión del gran líder del mercado de Qatar con un 16,7% del mismo, el Land Cruiser GR con su potente motor de gasolina de 409 CV, seis cilindros y 3.5 litros. El Mirai de hidrógeno también se enseña en Doha, una capital que quiere apostar por la sostenibilidad y la electrificación pero con un parque de vehículo de gasolina de primer orden. Completan el estand el Camry, el Highlander, el BZ4X y el Crown.

Del lado coreano Kia ha sido quien ha decidido mandar en la muestra. La marca enseña el EV9, su gran estrella de este año, aunque nos ha llamado la atención la presencia del prototipo del EV5 que llegará en 2024.

El importador catarí Nassen Bin Khaled fue el artífice de la presencia de Mercedes-Benz en el salón. Se pueden contemplar los modelos más espectaculares y modernos de la marca alemana, como el EQS Sedan, su propuesta SUV, el EQE y el Vision EQXX.

Mientras, para atrapar clientes de BMW, el importador Alfardan Automobiles se ha encargado de la puesta en escena de los modelos de la marca alemana y de Mini. De esta última firma, el nuevo Countyman es la estrella, con sus dos versiones 100% eléctricas, el E (204 CV) y el SE ALL4 de 313 CV. Por parte de BMW, el nuevo i5 y el nuevo i7 se muestran como las grandes novedades del estand de la firma alemana.

Aunque la gran novedad del salón , casi de incógnito, es el nuevo Volkswagen Tiguan que hace su debut oficial en esta muestra de Qatar. El modelo alemán crece en longitud y llega al mercado (obviamente también al europeo) con una gama de motores de gasolina, diésel, híbridos y enchufables (no hay eléctrico 100%).

Dentro del grupo alemán Volkswagen, en Doha también podemos conocer la gama de Audi, con los impresionantes Q8 y SQ8, buques insignia de la marca. Motores de gasolina y más de 500 caballos, motores diésel decasi 300 CV y los híbridos ligeros conforman la oferta inicial del modelo. Porsche no se ha querido perder la fiesta, mostrando el Mission X en el 75 aniversario de la marca, además de sus modelos más deportivos y racing.

Acompañan las apuestras europeas dos Lamborghinis de los que quita el hipo (y que tanto gustan a los catarís), el Lanzador que se presenta como prototipo y carrocería elevada (sin llegar a ser un SUV) y el Revuelto, un megadeportivo híbrido con cuatro motores. Uno de gasolina V12 y tres eléctricos que le dan unos nada despreciables 1.15 CV de potencia. El Silk Sports, un deportivo diseñado por el mítico Walter De Silva atrae muchas miradas entre el público de Qatar.

También brillan los modelos de McLaren en un estand donde despachan los coches a una velocidad de vértigo, ya que es una marca que gusta mucho entre los catarís. El 750S Spider y el 750S Coupe son las propuestas estrella, con sus 750 CV de potencia que hacen relamerse a un cliente que, paradójicamente no puede pasar de 100 km/h en muchas de las autopistas del emirato. El Artura también apunta a seducción.

Para cerrar una buena visita (en una mañana o una tarde se completa) al Geneva Motor Show Qatar, merece la pena pasearse entre centenares de años de historia con la colección de clásicos que se muestra en esta edición. Son modelos que pasarán a formar parte de la colección del Museo del Automóvil de Qatar.

Son unas piezas únicas en el mundo, procedentes en su mayor parte de coleccionistas privados de la India. Entre las joyas, varios Rolls Royce, alguno perteneciente a la reina de Inglaterra.