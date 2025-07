Sakura, el coche que Nissan querría vender en Europa y no puede

Mientras la legislación europea sigue en su cruzada de salvar al planeta, el resto del mundo camina a otro paso, a otro ritmo. ¿Inconscientes? Tal vez, pero lo que está claro es que con las normativas europeas la movilidad sostenible está perdiendo muchas oportunidades de avanzar. El último ejemplo con el que me he topado es el Nissan Sakura, un ‘kei car’ de los de siempre que debería tener cabida en la movilidad urbana europea... y que no la puede tener. Un coche que el más vendido en su segmento.

La reglamentación obliga, y el Sakura, una gran solución para las urbes congestionadas, deberá contentarse con ser un vehículo solo para Japón. En una sociedad ordenada como la nipona, este tipo de vehículos pequeños, eléctricos y manejables, tienen un protagonismo destacado. Ayudan a evitar las habituales congestiones en Tokyo y sus aledaños y, sobre todo, ofrecen eficiencia, comodidad y sensación de movilidad.

Durante nuestra visita al pasado Japan Mobility Show, una muestra con la movilidad como principal eje de transmisión, hemos tenido la oportunidad de probar varios de los vehículos de Nissan. El nuevo sistema ProPilot2 (que aún no está homologado en Europa) y que revierte en un incremento brutal de la seguridad en conducción semi-autónoma, el nuevo Nissan Z, lo último del Nissan Ariya, la renovada Serena, el X-Trail y el pequeño Sakura.

Es, precisamente, éste último (desarrollado conjuntamente por Nissan y Mitsubishi) el que más me llamó la atención. ¿Porqué? Pues sencillamente porque creo que es una oportunidad única de fomentar la movilidad sostenible, una solución que ya lleva años implementándose en Japón como excelente propuesta de movilidad y que en Europa sigue siendo algo imposible.

EuroNcap manda, y hasta que no se unifiquen los sistemas que miden la seguridad en todo el mundo estaremos siendo la mejor representación de amebas y sinónimo que lentitud burocrática. ¿Acaso lo que es seguro para un ser humano en Japón no lo es en Europa? Paradojico.

Pero conozcamos a este pequeño juguetón que hemos tenido la oportunidad de probar prácticamente en exclusiva para España. El Nissan Sakura responde a la categoría de lo ‘kei car’ japoneses. Coches pequeños, urbanos, que ofrecen una gran versatilidad, maniobrabilidad y que, desde su electrificación, representan una de las mejores soluciones de movilidad. Ahora que todos los gobiernos municipales de grandes ciudades europeas se llenan la boca con este tema de movilidad sostenible, sorprende que no den cabida a este tipo de vehículos. Sí apostamos, sin embargo por cuadriciclos, cosas de la mentalidad burocrática y endogámica del Viejo Continente.

El Sakura es el vehículo que en Nissan estarían encantados de poder vender en todo el mundo y que no pueden hacerlo. Práctico y eficiente. Ideal para las ciudades. Mide 3,395 metros de largo, solo 1,475 metros de ancho y 1,655 metros de alto, ofreciendo una distancia entre ejes de 2,495 metros (como muchos compactos del mercado).

Probándolo y aparcando con él ya les aseguro que los problemas en las plazas de aparcamiento de las grandes urbes estarían más que solucionados. Incluso podría ser el rey del parking de la calle Princesa de Barcelona (junto a vía Layetana, mientras se pueda circular por ella), el más complicado de la ciudad. Dispone de un radio de giro de 4,8 metros, lo que le permite moverse a sus anchas por las calles de la ciudad. Su peso de solo 1.080 kilos lo convierte en un coche tremendamente ágil y dinámico.

Monta una batería de iones de litio de 20 kWh, que da energía a un motor síncrono que ofrece una potencia de 47 kW (64 CV). Su autonomía media urbana es de 180 kilómetros. La entrega de potencia es espectacular y la definición de ‘ratonero’ se le puede aplicar sin ningún tapujo. Es de tracción delantera, con suspensiones McPherson delante y eje trasero de triple brazo. Discos ventilados delante y de tambor detrás, para manejar un coche que es la solución ideal para el día a día.

El puesto de conducción es muy cómodo y dispone de toda la tecnología de Nissan en materia de seguridad. No es un ProPilot pero poco le falta. Solventado el detalle de que el intermitente está a la derecha del volante y no a la izquierda, y tras darle al limpiaparabrisas en más de una ocasión (en Japón conducen por la derecha y los mandos están al revés), la conducción fue muy cómoda. Ofrece sistema One-Pedal que permite acelerar y frenar electrónicamente usando solo el pedal del acelerador. Cámara de visión trasera y acústica, sistema multimedia con Apple Car Play y Android Auto.

También dispone de una bandeja en la consola, totalmente plana y con una pantalla central de 10.5 pulgadas. Aunque uno de los aspectos, dinamismo a parte, que más me sorprendió fue la capacidad de las plazas traseras gracias a la banqueta corredera de que dispone. Perdiendo maletero, eso sí, pero permitiendo viajar a personas altas con total comodidad.

Con todo ello el Nissan Sakura ofrece todo lo que un usuario precisa para moverse en la gran ciudad. Pagaríamos (unos 15.000 euros al cambio) para tenerlo en Europa. Pero aquí, poco a poco, shuaia shuaia (despacio en árabe) o chino chano, como prefieran. Una pena.