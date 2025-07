Opel sigue apostando fuerte por la electrificación con los nuevos Opel Corsa Electric

Opel Opelya anunció que su futuro en Europa sería totalmente eléctrico a partir de 2028, por lo que no es de extrañar que la marca alemana aproveche cada lanzamiento o actualización de sus gamas para introducir o potenciar su oferta eléctrica y electrificada. Es el caso del recién actualizado Corsa recién actualizado Corsaque duplica su oferta eléctrica -etiqueta 0- y anuncia sus híbridos ligeros (Mildhybrid) con el motor 1.2 de gasolina y tecnología de 48 voltios -etiqueta ECO-, además de sus variantes de gasolina con 75 y 100 CV -ya no hay versión diésel-.

Común a todos es la nueva imagen presidida por ese frontal negro que Opel denomina Vizor y que a éste Corsa le sienta divinamente -sobre todo en combinación con la pintura bitono con el techo negro que, gracias al particular diseño del pilar C, parece que flotase sobre el coche- y otros detalles como los mejorados faros LED de 14 elementos, el renovado interior con nuevos asientos y tapicerías, pantallas más grandes y con mejores gráficos e infotaintment, nuevo volante, etc.

Por lo que respecta a sus medidas y habitabilidad no hay cambios, el renovado Corsa mide 4,06 metros de longitud, por 1,43 de alto y 1,76 de ancho, lo que le permite una generosa batalla -distancia entre ejes- de 2,54 metros. Esto configura un interior con unas buenas plazas delanteras y unas traseras más ajustadas, validas para dos adultos y un eventual quinto pasajero que hará que los tres viajes muy estrechos. Por su parte el maletero es algo justo respecto a sus competidores, pero de formas muy regulares y aprovechables, con 309 litros de capacidad que se quedan en 276 en el caso de las versiones eléctricas, si plegamos el respaldo trasero se llega a los 1.081 y 1042 litros respectivamente.

Centrándonos en la novedad que trae el Corsa, vemos como a la variante 100% eléctrica de 100 kW (136 CV) y una autonomía de 337 kilómetros ha mejorado este último dato en 20 kms. para llegar a los 357 kms. gracias a su mejorada batería de 50kWh que pesa 345 Kgs. Aunque la novedad más importante es la llegada de la variante GSe que eleva su potencia hasta los 115 kW (156 CV) y cuya autonomía llega a los 405 kilómetros -siempre según la normativa WLTP-. Curiosamente su batería es muy poco más potente, 51 kWh, pero también es más ligera (340 Kgs.) y eficiente, siendo capaz de cargar del 20 al 80% -rango recomendado de uso- en sólo 30 minutos y a 100 kWh, en una estación de tipo doméstico 7,4 kWh, se va a las 8 horas. Si tenemos en cuenta su diferencia de precio, 34.800 euros para el primero y 38.200 euros para el GSe -sin ayudas ni descuentos-, entendemos que será muy pocas las veces en que se opte por el primero.

En nuestra visita a la sede central de Opel en Rüsselsheim (Alemania), cerca de Frankfurt, tuvimos oportunidad de conducir el nuevo GSe del que sacamos una agradable sensación general. Como siempre nos ha ocurrido cuando hemos conducido alguna de las seis generaciones de un Corsa, la primera impresión es que estamos ante un coche “bien hecho”, robusto y sólido, fabricado para durar y con un excelente comportamiento dinámico. El GSe no es una excepción.

La sustitución de la palanca de cambios por la tecla ya vista en otros modelos de Stellantis -Peugeot, Citroën, Fiat...-, despeja la consola central y la posibilidad de elegir entre sus tres modos de conducción -Eco, Normal y Sport- nos prepara para un recorrido muy completo con tramos urbanos, interurbanos, autopistas, etc. Iniciamos la marcha con la suavidad y silencio propios de todo eléctrico y pronto notamos que estamos ante una versión más enérgica que su hermano, la respuesta es instantánea y todo lo progresiva que queramos -como en todo eléctrico- y aunque los más de 350 kms. extra de su batería se dejan sentir en las inercias, lo cierto es que éste Corsa es muy manejable y sencillo de manejar.

El modo de conducción se deja notar, en los tramos virados optamos por el modo Sport y, efectivamente, la respuesta es aún más inmediata y brillante, resultando un coche ágil y divertido, perfectamente asistido por las numerosas ayudas electrónicas a la conducción que incorpora -alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia con detector de peatones, mantenimiento de carril, soñolencia, etc.-. El consumo homologado de ésta versión se sitúa entre 14,2 y 14,6 kWh/100 Kms. Con lo que una autonomía real superior a los 300 Kms. es bastante viable. Respecto a las prestaciones, decir que la velocidad punta se ha limitado a unos muy razonables 150 Km/h, mientras que su brillante aceleración 0-100 Km/h supera por muy poco los 8 segundos -8,1 concretamente-.

En definitiva estamos ante un nuevo Corsa mejor, más atractivo y eficiente, un modelo que se fabrica en nuestro país y del que se llevan producidos 14,6 millones de unidades -11,6 de ellas en Zaragoza-, que ostenta el liderato entre los coches pequeños en mercados tan exigentes como el alemán o el británico y que está llamado a subir sus ventas en nuestro mercado -el más barato se sitúa en 18.900 euros-, tanto en sus variantes de combustión como en los eléctricos.