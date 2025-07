Multas de tráfico: ¿puede multarte la Policía Nacional cuando vas conduciendo?

Las multas de tráfico son una de las principales preocupaciones de los conductores en nuestro país, ya sea por los constantes excesos de velocidad en las carreteras, por la vigencia de la ITVvigencia de la ITV o incluso por las modificaciones que pueda tener un vehículo. Sin embargo, en un control muchas personas dudan acerca de si cualquier agente puede multarle. A continuación te lo contamos con detalle.

Como te hemos mencionado anteriormente, una de las principales multas que se pone en nuestro país es la multa por exceso de velocidad. Muchos conductores circulan por las carreteras sin respetar las normas de la vía y a unas velocidades que pueden ser no sólo peligrosas para ellos mismos sino para los demás conductores.

El radar que más multa en nuestro país se encuentra en la provincia de Cádiz (Andalucía), en concreto en el kilómetro 74,7 de la A-381. Solamente el año pasado llegó a sancionar a 79.358 personas que circulaban por encima de la velocidad permitida. Además de este radar, hay otros muchos que también se ponen las botas en España.hay otros muchos que también se ponen las botas en España.

Además de la lista de radares fijos que te hemos proporcionado anteriormente existen otras formas de que puedas ser multado. Los radares pistola, por ejemplo, están cogiendo cada vez más fuerza en nuestro país, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, aunque su fiabilidad no sea tan alta como la de otros radares.

No obstante, hay otros radares que hay en las carreteras que pueden cazarte si vas a una velocidad superior a la que deberías, como los radares de pórtico, los de tramo y los veloláser. En este enlaceEn este enlace puedes encontrar toda la información referente a ellos para que sepas todo lo que te espera en las carreteras.

Pero no solo los radares son los que multan en las carretera, y es que los cuerpos de seguridad del estado también tienen la potestad de multarte si lo consideran necesario. Algunas personas creen que en el ámbito del tráfico sólo tienen el poder suficiente la Policía Local o la Guardia CivilGuardia Civil, pero lo cierto es que están equivocados.

Si crees que la Policía Nacional no podrá multarte en caso de que cometas una infracción de tráfico debes saber que no estás en lo cierto. Aunque no cuenten con una competencia concreta en materia de tráfico, la Policía Nacional puede pararte y multarte si lo considera necesario. La única diferencia es que tendrán que aportar más pruebas de las que suelen incluir otros cuerpos de seguridad, ya que carecen de la presunción de veracidad.