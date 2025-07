La movilidad se adueña del salón del automóvil de Tokyo

Que el futuro es eléctrico ya no le cabe la menor duda a nadie. Medioambiente y planeta obligan. Aunque la clave de ese futuro está en el camino, y visto lo visto aún seguimos andando ese trecho. Al menos esa es la idea que puede extraer uno de la visita al Salón del Automóvil de Tokyo (rebautizado tras la pandemia como Japan Mobility Show), una muestra de esas con pedigrí del calendario, que este año apuesta también por dar un paso más convirtiendo en un metaverso enorme cada rincón del recinto del Big Sight de la capital japonesa.

La muestra cuenta con 69 años de historia, con una primera edición en 1954 que se celebró en el Hibiya Park. El salón mantuvo su anualidad entre 1954 y 1973, pasó a bienal entre 1975 y 1979 para volver a ser anual entre 2000 y 2005, regresando al formato bienal desde 2007 hasta hoy (sólo se saltaron por el riesgo del covid’19 la edición de 2021). Junto al Hibiya Park los escenarios del salón de Tokyo han sido Korakuen Velodrome (1958), Harumi Showplace (1959-88), Makuhari Messe (1989-2009) y desde el 2011 mora en el Tokyo Big Sight.

Este año hay poca presencia de marcas europeas (Mercedes-Benz y BMW). Solo contenido de firmas japonesas y alguna china, como BYD. Las marcas locales vuelcan todo su entusiasmo en mostrar su realidad eléctrica, aunque mantienen ese pequeño reducto para la emocionalidad de los motores de combustión. La tecnología, el caballo de batalla por encima incluso del propio futuro 100% eléctrico, ha copado buena parte de las novedades presentadas. Todo ello con un marchamo extremadamente futurista, mala señal cuando las marcas hablan de diseños ‘entrañables’. No es un metaverso total, pero casi.

La firma patroneada por Makoto Uchida marca en la electrificación total su apuesta en este Japan Mobility Show, sobresaliendo por encima de todo el prototipo del nuevo Nissan GTR. De momento es un concept y le llaman Nissan Hyper Force, pero apunta muchas de las referencias para el nuevo superdeportivo de la marca. Y no, no será de combustión si no eléctrico, el prototipo cuenta con una potencia estimada de 1.000 kW (1.359 CV), alimentando el propulsor con baterías de estado sólido, sistema de tracción total e-4orce, difusor de dos niveles y con el sello inconfundible de Nismo (la división de competición).

También se presenta el Hyper Tourer, un modelo pensado para llevar un buen número de pasajeros que adelanta las líneas de lo que seré el nuevo Elgrand (tipo monovolumen). Asientos giratorios y un gran equipamiento tecnológico pensado para las familias. Mientras, el Nissan Hyper Punk es el encargado de desvelar el estilo del nuevo Nissan Juke. Todos ellos son diseños del equipo de Alfonso Albaisa y de Giovanny Arroba y Ken Lee.

Toyota, una de las más potentes del país del sol naciente, y referente en hibridación a nivel mundial (además de la marca más vendida en España en 2022), muestra en Tokyo dos prototipos 100% eléctricos. Bajo el argumento de unir electrificación total e inteligencia artificial, sus diseños también dejan entrever un poco de emoción humana. Poner el coche al servicio del hombre es su máxima. “¡Cambiemos el futuro de la automoción! Encuentra tu futuro”, ese es el lema.

Se trata del todocamino FT-3e y el deportivo FT-Se. El primero de ellos es un modelo SUV cargado de tecnología pensado para los urbanitas que buscan algo más. El diseño, dicen en Toyota, es avanzado y simplifica las líneas de la carrocería. Podríamos decir que así es. Su aportación tecnológica interior permite mostrar pantallas digitales que van desde la parte inferior de la carrocería a la parte superior de las puertas. En esas pantallas se proyecta información sobre la carga de la batería, la temperatura a bordo y la calidad del aire interior cuando el conductor se aproxima al vehículo.

El FT-Se trata de transportarnos a un mundo más atrevido y con reminiscencias de competición. El sello de Toyota Gazoo Racing ayuda a ello. Ahora los coches crecen en calidad a través de actualizaciones de software, no de meterle más cilindros ni más caballos. Este modelo es bajo y con una aerodinámica excelente, elementos clave para reducir consumos (aunque sean de electricidad). Controles de manejo intuitivo para ofrecer una “experiencia inmersiva al volante”, todo ello arropado con un cuadro de mandos a baja altura ganando visibilidad.

Dentro del grupo japonés, Lexus ofrece el prototipo del LF-ZC que saldrá al mercado en 2026, un modelo tipo berlina compacta y deportiva.

La marca destaca en su espacio del Big Sight ‘Honda Dream Loop’ varios modelos orientados a la movilidad, quedando patente también su vocación aeronáutica con los Honda eVTOL y HondaJet. Ya sobre ruedas, la firma que preside Toshihiro Mibe, presenta el Cruise Origin, un vehículo de conducción autónoma que entrará a funcionar como taxi en Japón en 2026.

También destaca el Sustaina-C Concept, un automóvil del segmento A fabricado con resina acrílica reciclada y reutilizada. Completa la lista de novedades el CI-MEV, un microcoche eléctrico con conducción autónoma pensado para las ciudades. Aunque para los amantes de los coches de ‘verdad’ también se puede contemplar el prototipo del nuevo Honda Prelude.

Mazda da un paseo por su historia. Famoso por su estilo y sus prestaciones, el MX-5 es el protagonista del estand de Mazda. La marca japonesa pone al día el modelo con la presentación de su cuarta generación que se estrena a nivel mundial, aunque para joya el prototipo que centra la atención en la muestra japonesa: el Mazda Iconic SP.

Se trata de un deportivo 100% eléctrico con doble motor rotativo, inspirado en algunos elementos del recién presentado Mazda MX-30 R-EV3.

La marca Mitsubishi sorprenden en Tokyo con el lanzamiento del D:X Concept, un crossover electrificado al 100%. También muestran el pick-up Triton que se estrena en Japón, junto con una la gama de modelos de la familia Delica.

Daihatsu, por su parte, no juega su partido en Europa, pero no obstante es uno de los ‘players’ de nivel en este salón. Muestra varios kei-cars (modelos pequeños subcompactos) como el Me Mo, el Uniform y el Osanpo, destacando también el Copen Clubsport.

Suzuki, por su parte, muestra en asociación con la empresa SkyDrive de vehículos voladores un modelo volador que planean comercializar a partir de la próxima primavera. También presentan versiones del añorado en España Jimny.

Otra de las marcas clave del mercado japonés es Subaru que en este Japan Mobility Show se luce presentando el modelo de vehículo aéreo Subaru Air Mobility Concept, que forma pareja con el prototipo del Sport Mobility Concept. Un coche y un megadron para reforzar el compromiso de la marca con la movilidad total.