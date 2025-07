Las increíbles sanciones que ha tenido que poner la DGT durante su última campaña

La DGTDGT suele realizar campañas a menudo para asegurarse de que los conductores cumplen con la normativa y de que las carreteras son tan seguras como deberían. Las campañas más comunes son de vigilancia de velocidad, del uso del cinturón o incluso de alcohol y drogas, pero existen otras muchas. En la última que ha realizado, la DGT se ha encontrado con cosas tan increíbles como las que verás a continuación.

Una de las multas más frecuentes en nuestro país es sin duda la multa por exceso de velocidadmulta por exceso de velocidad. Probablemente en alguna ocasión te haya llegado alguna notificación en la que se te sanciona por haber superado los límites de velocidad que establece la vía. Si es el caso, debes saber que la DGT sólo tiene una forma de notificar una multa, y es a través de correo certificado.

Independientemente de la multa, circular a más velocidad de la que estipula la vía es peligroso para ti y para el resto de conductores que hay en la carretera. Si las sanciones no son suficiente motivo para ti como para que dejes de correr con tu vehículo, hazlo por el bienestar de los demás y para evitar males mayores.

Aunque probablemente ya lo sabías gracias a la insistencia de la DGT y de la Guardia Civil durante los últimos años, hablar por el móvil mientras conduces está prohibido. Sin embargo, sujetar con la mano un dispositivo de telefonía móvil mientras se conduce también supone una multa, multaen concreto de 200 euros y 6 puntos del carné, ya que la nueva reglamentación lo considera una infracción “grave”.

Pero esto no queda ahí, y es que tampoco se puede usar el móvil u otros dispositivos aunque no los tengas en la mano, ya que está sancionado con 200 euros de multa y la retirada de 3 puntos del carné de conducir. En resumen, cuando conduces no debes tener ninguna distracción cerca.

En la última campaña llevada a cabo por la DGT (del 9 al 15 de octubre) la infracción más numerosa ha sido la antes mencionada: sujetar el móvil con la mano, con un total de 2.223 denuncias de las 6.719 formuladas durante toda la campaña. Sin embargo, lo sorprendente es las infracciones que algunos conductores han cometido en esta campaña y que la DGT ha tenido que sancionar.

Además de multar a aquellos conductores que han dado positivo en controles de alcoholemia y otras drogas, a los que han conducido mientras se distraían con algún elemento del vehículo o a los que usaban cascos hay que tener en cuenta a 48 personas que han sido sancionadas por conducir mientras comían (hasta con cuchara) e incluso a una conductora lavándose los dientes al volante. Aquí tienes todos los vídeos: