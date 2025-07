Enduro FIM Vintage Veteran Trophy: Sabor de otros tiempos

El Enduro FIM Vintage Veteran Trophy celebrará su tercera edición en La Cerdanya, cuya base de operaciones y centro neurálgico se ubicará en Puigcerdà (Girona). Una prueba que se está ganando su espacio y protagonismo, en la que la competición con el sabor de otros tiempos y la posibilidad de ver en acción motocicletas clásicas está llegando al corazón de los aficionados.

La colaboración del Consell Comarcal de la Cerdanya o los Ayuntamientos de Puigcerdà, Bolvir, Queixans, Ger, Guils y Fontanals de Cerdanya ha sido fundamental para la organización de esta edición del FIM Vintage Veteran Trophy.

Una competición de enduro, antes todoterreno, por equipos nacionales que tendrá tres días de duración, además de la ceremonia de apertura. Inicialmente, en 2016, la primera edición del FIM Vintage Veteran Trophy se organizó integrada en los ISDE, para posteriormente pasar a ser una competición independiente.

Será esta la tercera edición del FIM Vintage Veteran Trophy, tras las disputadas en la Isla de Elba (Italia) y Portugal (Santiago Do Caçem). En la última edición, Italia se llevó el Trofeo y el equipo español no tuvo suerte al sufrir diversas averías. No hace falta decir que el equipo de Trofeo de nuestro país, con Xavi Arenas (Montesa), Miguel Ángel Boet (Yamaha) y David Gómez (Yamaha) de pilotos, tratará de estar de nuevo entre los mejores en La Cerdanya.

Una edición a imagen y semejanza de los Seis Días Internacionales de Enduro (ISDE), pero que se disputa con motos clásicas y la dinámica de las pruebas de enduro del pasado.

En esta ocasión, el Moto Club Cerdanya ha preparado su prueba en un marco fantástico del Pirineo, en pleno corazón de La Cerdanya, y ha recuperado el espíritu y algunas localizaciones de los ISDE que se disputaron en este mismo escenario en 1985.

Algunos de los pilotos leyenda que tomaron parte en aquella carrera, como Giorgio Grasso o Julio Peregrinelli, además de pilotos españoles como Jordi Riera, Baldiri Olivé o Santiago López, entre otros, volverán a competir en La Cerdanya.

El recorrido que ha preparado la organización es completo y variado y no faltarán, además del rally, tramo de aceleración ni cronometradas.

Tras la ceremonia de presentación de los equipos participantes, prevista para el día 17 de octubre, el primer día de competición reviviremos las ya desaparecidas pruebas de aceleración y un rally de unos 20 km de recorrido.

Al día siguiente (19 octubre), el rally será de 60 km y tendrá lugar en Bolvir, con un tramo y dos cronos. El día 20, el rally será de 50 km por los alrededores de Queixans, con tramo y dos pasos por la crono.

La última jornada, como es habitual, tendrá un aire festivo no exento de espectáculo, con la prueba final de motocross, que se desarrollará cerca del paddock.

Todos los días se pasará por una parte del recorrido de la edición del año 1985.

El espíritu del Enduro Vintage Trophy se refleja entre los nombres ilustres que conforman la inscripción, con más de 250 pilotos repartidos en las diferentes categorías, que representarán a once nacionalidades diferentes. España (64) es el país con más pilotos inscritos, seguida por Francia (64), Italia (61), Alemania (33), Polonia (6), Gran Bretaña (5), Portugal (4), Bélgica, EE.UU., Austria, Suiza (3) y Hungría (3).

Al igual que en los ISDE contemporáneos, las categorías convocadas por equipos nacionales se dividen en TROFEO (FIM Vintage Veteran Thropy Team), VASO (FIM Vintage Silver Team), CLUB (FIM Club Team), FEMENINA (FIM Vintage Women´s Club Team) y categoría INDIVIDUAL.

En la categoría TROFEO, los pilotos seleccionados por las respectivas federaciones nacionales compondrán un equipo de tres miembros, con una edad mínima de 50 años. En el caso de la categoría del VASO, las federaciones nacionales podrán presentar más de un equipo y sus miembros deberán de tener por lo menos 40 años.

Las motocicletas de la época también serán grandes protagonistas, y es esta una ocasión única para ver en directo y disfrutar en su ambiente a auténticas motos de colección manchadas de polvo y barro...