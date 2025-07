La DGT advierte: Así es como no puedes conducir en Halloween

La DGTDGT realiza a menudo campañas para concienciar a los conductores españoles sobre distintas actividades que están prohibidas al volante, como el uso del teléfono móvil, el consumo de alcohol y otras drogas o la no utilización del cinturón de seguridad. Con motivo de la celebración del día de Halloween, la DGT ha querido hacer un recordatorio para tu seguridad.

En su última campaña (del 9 al 15 de octubre) la DGT multó a más de 6.700 conductores por cometer distintas infracciones al volante. De todas estas denuncias formuladas, más de 2.200 fueron por utilizar el teléfono móvil mientras el sancionado estaba conduciendo. Si eres de los que se le va la mano con el teléfono cuando usa el coche debes tener cuidado, pues no se trata de una cuestión de evitar multas sino de velar por tu propia seguridad.

Además, la DGT también sancionó a aquellos conductores que dieron positivo en controles de alcoholemia y otras drogas o a los que usaban cascos, pero hay que tener en cuenta también a 48 personas que han sido sancionadas por conducir mientras comían (hasta con cuchara) e incluso a una conductora lavándose los dientes al volante. Aquí tienes todos los vídeos de la pasada campaña:

Aunque probablemente ya lo sabías gracias a la insistencia de la DGT y de la Guardia Civil durante los últimos años, hablar por el móvil mientras conduces está prohibido. Sin embargo, simplemente sujetar con la mano un dispositivo mientras se conduce también supone una multa, multaen concreto de 200 euros y 6 puntos del carné, ya que la nueva reglamentación lo considera una infracción “grave”.

Pero esto no queda ahí, y es que tampoco se puede usar el móvil u otros dispositivos aunque no los tengas en la mano, ya que está sancionado con 200 euros de multa y la retirada de 3 puntos del carné de conducir. En resumen, cuando conduces no debes tener ninguna distracción cerca que pueda hacer que quites las manos del volante.

Con la llegada de Halloween, la DGT ha querido hacer un llamamiento a los conductores de cara a tener cuidado en la conducción por un motivo concreto: los disfraces. No existe un reglamento específico que regule los disfraces y la conducción, pero debes saber que puedes ser multadomultado si en un control policial o de la Guardia Civil los agentes consideran que lo que llevas puesto puede impedirte controlar correctamente tu vehículo.

Así, si pensabas disfrazarte esta noche, es mejor que guardes el disfraz o la máscara en el maletero y te lo pongas cuando llegues a la fiesta, en la que, además, te recomendamos que no bebas alcohol si luego también vas a conducir de vuelta a casa. No es solo por el susto que puede darte la multa, sino por la seguridad de todos los conductoresseguridad.