La DGT te aconseja esto: 10 claves para conducir de forma eficiente

Muchas personas se preguntan cuál es la mejor manera de conducir en lo que a eficiencia uno se refiere. Lo cierto es que con la subida del precio de los carburantes son muchos los conductores que han querido reducir sus consumos para gastar menos dinero, pero conducir eficientemente puede tener otros beneficios para tu vehículo, como evitar averías.

En España, cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, permiso Bque te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, y como ya sabrás, existen otros muchos tipos de permiso de conducción que puedes obtener a lo largo de tu vida. Aquí te dejamos algunos de ellos:

Con la subida del precio de combustibles, probablemente busques la mejor forma para poder ahorrar algo de dinero en combustible. Un gran truco es repostar al principio de la semana, ya que echar gasolina el lunes por la mañana suele ser más barato que hacerlo en cualquier otro momento de la semana.

Por otro lado, también es importante que prestes atención a la presión de los neumáticos de tu cochepresión de los neumáticos, porque si están algo deshinchados podrían ralentizar a tu vehículo, además de tratarse de una situación bastante peligrosa en la que podrías perder el control y tener un accidente mientras estás conduciendo.

Según la DGTDGT, una conducción inteligente y responsable aporta grandes beneficios: más seguridad y confort dentro del vehículo durante la marcha, menor desgaste y ahorro en mantenimiento de la mecánica. Aquí están las 10 claves para conducir de forma eficiente: