¿Qué documentación tienes que llevar para pasar la ITV a tu vehículo?

Pasar la ITV es obligatorio para casi todos los vehículos que circulan en España, y, aunque sea un trámite relativamente rápido, puede llegar a ser un problema si no lo superas a la primera y tienes que presentarte en varias ocasiones.

La mayoría de personas ha pasado alguna vez la ITVITV a su vehículo, aunque sea como acompañante de un amigo o familiar, pero aún así hay muchas personas que no conocen cuáles son los papeles que hay que presentar cuando pasamos esta inspección. Si eres de los que no conoce exactamente qué es lo que hace falta, te lo explicamos todo más abajo.

Una de las principales dudas que surge en los conductores es el momento en qué deben pasar la ITV a su vehículo. En la pegatina de la ITV que llevas (o debes llevar) en el parabrisas únicamente encontrarás el año y el mes en que tienes que pasar la ITV de tu vehículo, pero no sabrás el día exacto. Para averiguarlo, tienes dos opciones:

Como ya sabrás, puedes suspender la ITV por muchos motivos, pero no conseguirás ni siquiera que revisen el estado de tu vehículo si no llevas estos papeles a la hora de llegar a la estación ITV que has elegido:

Si has tenido la suerte de pasar sin problemas la ITV y te han otorgado la pegatina para que la coloques en tu parabrisas, debes recordar que su uso es obligatorio, a pesar de lo que en los últimos meses se ha difundido en las redes sociales.

No llevar la pegatina ITV a la vista (o incluso llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”) puede ser motivo de sanción. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal supone una multa multade 100 euros.

Puede que no sea una cuantía demasiado grande, y es probable que si se te ha olvidado ponerla los agentes no te sancionen, pero es mejor no arriesgarse. Lo que desde luego hay que tener claro es que llevarla va a seguir siendo obligatoria este 2024 y probablemente también los años venideros.