¿Qué es este plástico amarillo y por qué se pone en el parabrisas de los coches?

A menudo, cuando se cometen infracciones graves con el vehículo, la Policía suele identificar a aquellos que no han pagado la multamulta con mucha rapidez. En la mayoría de los casos, los conductores suelen pagar -aunque a veces duela en el bolsillo- la sanción que se les impone, pero hay muchos españoles que se niegan a ello.

Para este y otros muchos casos existen sistemas con los que se retiene el vehículo (como los cepos) y a veces hasta se llega a confiscar el coche con la grúa para que los dueños paguen la multa y no hagan caso omiso de la ley. En Estados Unidos han querido ir un paso más allá y desde hace tiempo utilizan un plástico amarillo que, de una forma muy curiosa, también hace que no puedas mover tu coche. Te lo enseñamos más abajo.

El motivo principal por el que se colocan los cepos en los vehículos es el mal estacionamientoestacionamiento, pero en muchas ocasiones, cuando el vehículo es un problema para la circulación del resto de usuarios, es incluso retirado con la grúa. Además de aparcar mal tu coche, existen otros motivos por los que podrías encontrarte un cepo en tus ruedas:

Es prácticamente imposible (además de ilegal) quitar el cepo de las ruedas por ti mismo. Lo que debes hacer es acudir a la Policía (o al organismo competente que ha colocado el cepo) y pagar la multa para poder retirarlo.

Normalmente encontrarás un papel en tu parabrisas o incluso una carta en tu buzón que te explicará los pasos que debes seguir, dónde debes acudir y el motivo por el cual se te ha colocado un cepo en la rueda.

A pesar de estar prohibido y ser complicado, hay algunas personas que consiguen retirar los cepos de sus vehículos, por lo que hace ya un tiempo que en Estados Unidos se implementó una medida que tiene la misma función que un cepo convencional pero que no se coloca en la rueda, sino en el parabrisas.

Se trata de un plástico amarillo llamado Barnacle (es la marca principal que lo suministra) que tiene forma de libro y cuenta con dos ventosas en su interior que se pegan al cristal del vehículo, haciendo que sea imposible quitarlo hasta que no se pague la multa correspondiente. Una vez lo hagas, se proporcionará un código a tu teléfono móvil para que puedas retirar el plástico y lo deposites en el lugar que la empresa te indique. En este vídeo puedes entenderlo mejor:

Además de esta función, muchos ciudadanos han encontrado en este plástico amarillo un antirrobo perfectoantirrobo para colocar en sus vehículos, pues aunque los ladrones consiguieran arrancar el coche no podrían avanzar ya que no verían absolutamente nada por el parabrisas. Por el momento no lo hemos visto en Europa, pero puede que sea todo un éxito si llega pronto.