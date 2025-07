Toyota Yaris: unas mejoras con sentido

Coincidiendo con el veinticinco aniversario de su lanzamiento (1999-2024), Toyota Toyotarenueva uno de sus modelos más icónicos, el YarisYaris, del que se han vendido más de diez millones de unidades. Son cambios más internos que externos, ya que el fabricante nipón ha centrado sus esfuerzos en otros aspectos que no son estéticos. Y es que en Toyota tienen claro que el Yaris es un modelo que tienen gran aceptación entre sus clientes, y cuando esto se consigue no hay que modificarlo con cambios insustanciales. Pero aún así, hay un aspecto con el que podremos diferencias a los Yaris más actuales, y son sus llantas de aluminio de dieciséis pulgadas en su gama de acceso, y de diecisiete en el siguiente. Todo ellos con la opción de poder elegir entre trece colores, nueve de ellos monotono y cuatro bitono.

Los cambios importantes en este nuevo Toyota Yaris están en su interior, y podríamos resumirlos de dos formas. Por un lado motorización, y por el otro, equipamiento. Y es que en este cambio de mitad de ciclo, el Yaris añade un nuevo propulsor al ya existente de 116 CV de potencia. Es una evolución mejorada, con un transeje de quinta generación que permite una mejor lubrificación del intercooler en la carcasa, y la sustitución del aceite por uno nuevo con un 50% menos de viscosidad. El objetivo es claro, y no es otro que el de mantener unos bajos consumos de combustible y convertir este nuevo Yaris en uno de los modelos más eficientes. Todo ello con un motor tricilíndrico con un sistema híbrido-eléctrico en donde la unidad de potencia es más eficiente y compacta, y con una batería de iones de litio de 48 celdas y 4,3 Ah que está situada bajo los asientos, sin que por ello afecte a la capacidad de carga del vehículo.

La segunda evolución significativa de este nuevo Toyota Yaris está en la evolución tecnológica. Se mejora el cuadro digital, que cuenta con una pantalla de 12.3 pulgadas, que nos permite un total de doce estilos disponibles; y una pantalla multimedia de 10.5 pulgadas que alberga el sistema de infoentretenimiento y un sistema de navegación predictivo que nos evita sorpresas con avisos encima de las maniobras que nos pueden llevar a la equivocación. Todos los mapas están integrados, y se unen a las diferentes actualizaciones OTA para tenerlo siempre al día. Otro de los aspectos destacados es el “Smart digital Key”, con lo que llevaremos la llave integrada en nuestro teléfono móvil, y solo con acercarnos al vehículo podremos abrirlo. Un sistema que puede ser instalado hasta en cinco teléfonos.

Como no podía ser de otra manera, Toyota incorpora los últimos sistemas de seguridad, ha mejorado muchos de los que ya equipaba el vehículo, y añade algunos que no tendría que incluirlos, pero que no faltan dentro del equipo. En carretera, el nuevo Toyota Yaris destaca por su chasis, que nos ofrece un gran seguridad, con una magnífica entrada en curva con un aplomo que nos infunde confianza y no nos sorprende con situaciones que puede provocar una situación de lo más desagradable.

En esta ocasión nos pusimos a los mandos del acabado “Premier Edition”, que como su nombre indica es una versión especial que incorpora, además del motor de 130 CV, llantas exclusivas de 17 pulgadas, ópticas delanteras led, cristales oscurecidos, tapicería de cuero y un color azul especial con el techo en negro. Tanto el puesto de conducción como el del acompañante son cómodos y confortables. Las espaldas se ajustan a los asientos, por lo que tardamos en acusar la fatiga.

Hicimos un recorrido en donde mezclamos carreteras viradas con autovía, y sin preocuparnos demasiado del consumo, conseguimos una media de 4,5 a los cien kilómetros por hora, que para un recorrido corto como este no está nada mal. Si nuestro uso habitual se circunscribe a una conducción urbana, es muy posible que estos consumos se reduzcan, incluso por debajo de los cuatro litros a los cien, que es una cifra muy a tener en cuenta.

El acabado de entrada es el “Active Plus”, que a pesar de lo que pueda indicar su nombre, viene con un buen equipamiento. Le sigue el “Style”, que para la marca nipona va a ser uno de los que tenga más salida. Ya incorpora las llantas de aluminio de 17 pulgadas, tapicería de cuero parcial, el nuevo cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas y climatizador bizona entre otro equipamiento. Por arriba tenemos las versiones más deportivas, la GR Sport, que puede incorporar el “pack GR Sport Plus”, y la versión especial “Premiere Edition”.

En lo que a precios se refiere, la gama arranca en los 22.400 euros, y si nos vamos a la parte de arriba, el Premier Edition hablaríamos de 26.150 euros. En estos precios ya están incluidas las campañas promociones y los descuentos. Como oferta de lanzamiento, Toyota ofrece un nuevo Yaris desde los 125 euros al mes, y un renting desde los 321 euros al mes.