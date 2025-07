¿Te has comprado un coche nuevo? Esta es el plazo en que tendrás que pasarle la ITV

Pasar la ITV es obligatorio para casi todos los vehículos, y para muchos conductores españoles, también es a veces un quebradero de cabeza. Muchos incluso consideran que se trata de una revisión innecesaria con un único fin recaudatorio. Si piensas igual, debes saber que la DGT permite que algunos vehículos no vuelvan a pasar la ITV.algunos vehículos no vuelvan a pasar la ITV

A la hora de pasar la ITV lo más recomendable es que revises tu coche a fondo unos días o semanas antes, para asegurarte de que todo está en orden y no tienes que hacer arreglos de última hora que puedan hacerte suspender. En los coches nuevos, las ITV también son periódicas y si acabas de comprarte uno quizá quieras saber cuándo tienes que ir a pasar esta revisión.

La respuesta, básicamente, es que sí. Aunque no sea algo que se revise a menudo cuando la Guardia CivilGuardia Civil te para en un control, en ocasiones pueden ponerte pegas por no llevar la pegatina de la ITV a la vista o incluso por llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal es motivo de multa, en concreto de 80 euros.

Está claro que no se trata de una cuantía demasiado grande, y es probable que si se te ha olvidado ponerla los agentes no te pongan la multa, pero es mejor no arriesgarse. Lo que debes tener claro es que no puedes manipular la pegatinamanipular la pegatina de la ITV, puesto que la sanción es de hasta 12.000 euros y la pena de cárcel de entre tres y seis meses.

Como te decíamos anteriormente, si te has comprado un coche hace poco o estás pensando en hacerlo próximamente, tengas dudas acerca de si tienes que pasar la ITV nada más hacerte con él o cuándo deberías hacerlo. Lo cierto es que los coches están exentos de pasar la ITV durante los cuatro primeros años desde su matriculación inicial, por lo que si te lo compras este año puedes olvidarte de la ITV hasta 2028.

Hasta los 10 años de antigüedad, la revisión es bienal (cada dos años), y a partir de esta fecha, tendrás que llevar el coche a la ITV todos los años, aunque no utilices tu coche. Aunque lo normal es que la DGT te mande una carta cuando tengas que pasar esa primera ITV próximamente, no está de más saber cuándo tienes que pasarla exactamentecuándo tienes que pasarla exactamente para apuntarlo en el calendario.

Eso sí, si el vehículo no ha cumplido los cuatro años pero ha sido objeto de una modificación o sustitución de elementos que varíen las características que constan en la tarjeta ITV o ha sufrido un accidente, deberá superar una inspección antes del plazo legalmente establecido.