¿Cuándo pueden empezar a viajar los más pequeños en el asiento delantero?

Desde que somos pequeños siempre esperamos con ansia el momento en el que podamos pasar a la parte delantera del coche para viajar, y se nos hace eterno hasta que por fin llega. Si ahora son tus hijos los que te preguntan cuándo van a poder ponerse en los asientos delanteros, a continuación te contamos todo lo que necesitas saber para que puedan viajar con seguridad y sin que tú recibas una multa.

Los Sistemas de Retención Infantil (SRI)Sistemas de Retención Infantil (SRI) se encargan de que los más pequeños puedan viajar seguros en un vehículo, y es un elemento más que importante de cara a la posibilidad de tener un accidente en la carretera. Existen cuatro tipos de SRI:

Según la normativa de la DGTDGT, nadie puede viajar en los asientos delanteros de un vehículo hasta que no supere los 135 centímetros de altura, aunque se recomienda que sea cuando se superan los 150 centímetros.. El motivo principal es que las medidas de seguridad -como los cinturones y los reposacabezas- no están pensadas para personas que no lleguen a esa estatura mínima. No obstante, existen algunas excepciones en las que los más pequeños pueden viajar en los asientos delanteros:

Eso sí, estas medidas son excepcionales y no debes olvidar que viajando en los asientos delanteros el riesgo en caso de accidente es mucho mayor. Además, debes recordar que lo importante es la altura, y que la edad no es un criterio válido para quitar la silla elevadora o dejar viajar a los más pequeños en la parte delantera. La multamulta a la que te expones en caso de no cumplir la normativa es de 200 euros y hasta 4 puntos del carnet de conducir.