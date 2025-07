Las 5 infracciones más graves que se cometen en las carreteras convencionales

Según los datos de la DGT, el 70% de las víctimas mortales en siniestros de tráfico ocurren en vías interurbanas y normalmente son provocados por infracciones totalmente evitables. A la hora de conducir respetar la normativa de circulación es obligatorio no sólo por la multa que puedas llevartemulta, sino por tu seguridad y la del resto de conductores de la vía. Estas son las 5 infracciones más habituales en carretera:

Suelen producirse cuando el conductor no cede el paso al entrar en la vía transversal y provoca una colisión. Se trata de una de las infracciones más frecuentes y lesivas en carreteras convencionales y suele dar lugar a colisiones con lesiones graves e incluso mortales para la persona que ocupa el lado del impacto.

Ante un STOP debes detener tu vehículo siempre y ceder el paso a todos los vehículos que circulen por la carretera. Hasta que no estés seguro de que no se aproxima nadie no debes reanudar la marcha, y debes mirar todo lo posible a ambos lados.

Como sabrás, la multa de velocidadmulta de velocidad es una de las que más se ponen a los conductores en España, por lo que el exceso de velocidad es también una de las infracciones que más se cometen (por no decir la que más). Suele estar presente en siniestros graves y es muy habitual en los ocurridos con un solo vehículo.

Cuando circules debes respetar siempre los límites de velocidad y adaptar esta a cada situación, ya que el agarre no es el mismo si hace mal tiempo o el asfalto está en mal estado. Los motoristas son las principales víctimas mortales de esta infracción.

Circular sin distancia de seguridad es una infracción frecuente en siniestros en vías interurbanas con mucho tráfico, en especial en las autovías. Como explica la Dirección General de Tráfico, los vehículos (especialmente los voluminosos) reducen nuestro campo de visión en la carretera si circulamos demasiado cerca.

Una separación adecuada permite observar correctamente y anticiparse a situaciones de peligro, como un atasco, una frenada brusca o un vehículo que viene de frente a la hora de adelantar. A mayor velocidad, mayor debe ser la separación, al igual que si hay retenciones o el asfalto está mojado.

Es una infracción muy característica en los siniestros que se producen en las carreteras convencionales, que provoca un número significativo de colisiones frontales. Suele estar asociado a comportamientos que incluyen velocidades excesivas así como distancias de seguridad incorrectas, además de distracciones o conducción bajo los efectos del alcohol.

Siempre que estés al volante debes mantener la concentración en la conducción y no usar nunca tu teléfono móvilteléfono móvil, ya que podrías salirte del carril sin darte cuenta y provocar una colisión.

El riesgo de sufrir un siniestro muy grave se multiplica cuando adelantas en lugares prohibidos, a velocidades inadecuadas o sin distancia de seguridad. Es otra de las infracciones características de las carreteras convencionales, donde habitualmente ambos sentidos comparten la misma calzada.

Cuando vayas a adelantar, asegúrate de que lo haces en unas condiciones en las que la velocidad sea buena, controlando la velocidad y los espacios respecto al resto de vehículos.