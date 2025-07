Probamos el nuevo Toyota C-HR, un superventas que todavía quiere más

Tal como os contamos durante su presentación, elToyota C-HR sigue cosechando éxito tras siete añosen el mercado, con cerca de 100.000 unidades vendidas en España desde su lanzamiento. La segunda generación era uno de los modelos más esperados de este 2024 y ya puedes configurarlo desde 31.750 euros para el modelo de acceso. Durante una semana hemos conducido una versión GR Sport con tracción total, que parte de los 40.500, y estas son nuestras impresiones.

Lo primero que debes conocer del nuevo C-HR son sus medidas, de 4,36 metros de largo (3 centímetros más) por 1,83 m de ancho y 1,55 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,64 metros. Ese crecimiento se traduce en un maletero de 388 litros para los híbridos convencionales de 140 CV, pero el GR Sport solo está disponible para los motores de 2.0 de 200 CV y pierden capacidad: 364 litros. Ya puedes configurar el modelo híbrido enchufable de 220 CV y un precio de 43.600 euros.

Mientras se escriben estas líneas, Xavier Pérez, Jurado del Car Of The Year en Europa y director de Motor de Prensa IbéricaCar Of The Year, está probando la variante de etiqueta CEROpara tomar la decisión definitiva sobre el C-HR, que es uno de los siete finalistas. Sus impresiones son muy positivas, especialmente en el ámbito de las sensaciones de conducción, empuje y solvencia al volante.

Volviendo al modelo ECO, el C-HR no es el más económico del mercado en ninguna de sus variantes, dado que puedes encontrar alternativas como el Hyundai Kona, Kia Niro, Suzuki S-Cross o Renault Captur,Renault Captur que están por debajo. Eso sí, la fiabilidad y confianza de esta firma japonesa es tan imbatible como su eficiencia.

Cuando vi al Toyota C-HR de 2017 pensé: “Es demasiado arriesgado, no encajará”. A la vista está que me equivoqué, de modo que ahora llego con la lección aprendida. No solo eso, esta vez los diseñadores han conseguido que sus líneas afiladas, aristas y ángulos de corte de diamante me gusten. Seguramente el paquete deportivo tiene mucho que ver, con llantas negras de 19 pulgadas y carrocería bitono (200 euros).

Es un coche atractivo, moderno y aerodinámico, lo mires por donde lo mires, pero su zaga es mi parte favorita. La luneta inclinada cede mayor protagonismo al alerón superior de dos secciones, al tiempo que resalta la presencia de los grupos ópticos traseros completamente horizontales. La tecnología LED hace su magia al presentar un patrón de bienvenida que termina con su nombre iluminado en el centro: Toyota C-HR.

El paragolpes trasero le aporta cierta deportividad, pero no es su dinamismo lo más destacable. Es un SUV compacto que ha mejorado mucho pero sus argumentos principales son la eficiencia y la practicidad. Incluso en el modelo i-AWD de tracción total, que se siente más solvente en tramo un tramo revirado o fuera pista, lo que más sorprende es el consumo de 5,6 l/100 km que vemos en el marcador. La firma homologa 5,1 l/100 km, que lo veo viable para una conducción relajada.

El cambio e-CVT sigue siendo su punta de lanza y peor enemigo, depende de lo que busques. Si te preocupa el gasto de combustible, su comportamiento es ideal. A mi parecer, sigue existiendo un desajuste importante entre la velocidad real y la revoluciones, pero empiezan a salvar las espaldas con un mayor empuje eléctrico en el conjunto.

A una conducción más agradable y un diseño acorde a su filosofía, Este C-HR suma ciertos detalles prácticos que mejoran su usabilidad. Las puertas traseras tienen ahora un tirador “normal”, que queda enrasado al cerrar el coche. Además, han sumado un pequeño módulo a la ventanilla para que la visión de los pasajeros sea más amplia y, pese a tener el mismo espacio, se sienta más habitabilidad en su interior.

En cuanto a la dotación tecnológica, el modelo probado incluye el cuadro de instrumentación y la pantalla central de 12,3 pulgadas. La compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto es inalámbrica, un detalle imprescindible para los jóvenes de hoy en día. Con los opcionales, que no son muchos, la unidad probada tiene un precio de 40.700,00 euros.