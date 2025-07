Seis motivos por los que el Fiat 600e podría ser tu nuevo coche

La marca italiana Fiat Fiatsigue afianzándose con un perfil muy claro en el mercado del automóvil. Coches con un diseño que logran a primera vista caerte simpáticos, económicos, urbanos y ecológicos. Dentro de esta tipología de vehículos el nuevo Fiat 600enuevo Fiat 600e cumple a la perfección con todo lo mencionado, modelo con el que vuelven al segmento B, aunque casi podría considerarse un B-SUV, después de unos años sin presencia en él.

Una toma de contacto con el Fiat 600e te aclara mucho las ideas y nos permite visualizar las razones que harían que nos decantáramos por este modelo.

Puede sonar cuanto menos curioso, pero lo de la filosofía Dolce vita se percibe. Estilo italiano, “buen rollo”, tanto en su diseño exterior como interior, con multitud de detalles, de esos que contribuyen a alegrarte el día. El diseño característico italiano se aprecia en multitud de detalles. Pero es en el interior donde se percibe el alma más pop de Fiat. El 600e es el primer compacto que ofrece la cromoterapia. ¿Y en qué consiste? Sencillamente en poder seleccionar hasta 8 colores diferentes tanto para la luz ambiental como para la pantalla multimedia, con hasta 64 combinaciones diferentes, para una experiencia envolvente cromática adaptada a tus preferencias o estados de ánimo.

Sus nada despreciables 4,17 metros de longitud le otorgan un tamaño más que adecuado para moverse ágilmente por los cada vez más complicados entornos urbanos, facilitando el aparcamiento, pero sin desdeñar los desplazamientos cómodos por carretera, gracias a que ofrece una habitabilidad sorprendente para 5 personas y un maletero con una capacidad de 360 litros, a los que añadimos 15 litros adicionales de huecos portaobjetos en el interior, de estos que te facilitan la vida a bordo.

El nuevo Fiat 600e monta un motor con una potencia de 115 kW y proporciona una aceleración de 0 a 100 km/h en 9,0 segundos. Incorpora unas baterías de iones de litio con una capacidad de 54 kWh que le proporcionan una autonomía de más de 400 km en el ciclo combinado WLTP, superando los 600 km en el ciclo urbano. No obstante, como les sucede a todos los coches eléctricos la autonomía en desplazamientos por carretera viene determinada por el estilo de conducción, la orografía del terreno, la temperatura exterior... En resumen, es un vehículo ideal para el uso diario en ciudad y muy apto para las escapadas de fin de semana.

Para optimizar el tiempo de carga, el nuevo 600e está equipado con un sistema de carga rápida de 100 kW. Menos de media hora basta para cargar la batería al 80%.

Es la filosofía de Fiat, facilitar la vida al comprador y no marear con versiones y equipamientos interminables.

El resumen es claro: un coche – dos motores – cinco colores – dos acabados. Y ya está.

Dos motores porque en breve incorporará el motor de gasolina microhíbrido de 100 caballos. En cuanto al equipamiento tenemos dos acabados, el RED y La Prima.

Fiat 600e RED es la versión más accesible. Adopta el color rojo como seña de identidad, tanto en el exterior, desde la carrocería hasta los logotipos delantero y trasero, como en el interior, el salpicadero y los detalles de diseño en los exclusivos asientos de tejido reciclado. En cuanto a La Prima ofrece estilo, tecnología y confort. Está disponible en 4 colores diferentes: Naranja Sun of Italy, Verde Sea of Italy, Tierra Earth of Italy y Azul Sky of Italy. Italia siempre presente.

En cuanto a seguridad, destaca el sistema de Control de Crucero Adaptativo (ACC), el Asistente de Velocidad Inteligente, que lee los límites de velocidad y recomienda aplicarlos; y el detector de ángulo muerto. No vamos a enumerarlos todos porque aburriríamos. Y nivel 2 de conducción autónoma.

Pensando en los comparadores jóvenes, que no serán pocos, el nuevo Fiat 600e cuenta con todo lo necesario en cuanto a conectividad se refiere: CarPlay y Android Auto inalámbricos, servicios Uconnect, el sistema de navegación TomTom, cuyos mapas se actualizan automáticamente...

A precio de tarifa el Fiat 600e RED ya está en los concesionarios desde 35.950 euros. Eso sí, aplicando el Plan MOVES III, campaña de lanzamiento, entregando coche a cambio, configurándolo por internet y el descuento por financiación, lo podemos conseguir desde 23.150 euros. No es algo descabellado puesto que son descuentos al alcance de la mayoría.

La opción de renting para el Fiat 600 RED, todo incluido, es muy interesante, puesto que la cuota a 24 meses se queda en tan solo 179 euros al mes, con una entrada de 3.895 euros. La cuota para el acabado La Prima es la misma, cambiando solo la entrada, que pasa a ser de 5.950 euros.

Realmente son precios muy competitivos para la calidad que ofrece.