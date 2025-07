Ya puedes reservar el Polestar 4... si tienes 65.900 euros

Polestar Polestarya permite configurary reservar el Polestar 4, que se comercializa en España con un precio que parte de los 65.900 euros. Eso sí, las entregas del vehículo no comenzarán hasta el mes de agosto, puesto que su producciónse inicia a mediados de 2024.

El Polestar 4 es un SUV coupé del segmento D que mide 4.840 mm de longitud, 2.139 mm de ancho y 1.534 mm de alto. Una distancia entre ejes de 2.999 mm, permite ofrecer una gran amplitud en el interior, especialmente en la parte trasera.

Además, el el Polestar 4 es muy similar a su prototipo Polestar Precept, con aspectos tan significativos como la ausencia de la luna trasera para ofrecer una nueva experiencia inmersiva a los ocupantes del asiento posterior. Este rasgo, junto al el techo solar panorámico, crea un ambiente interior realmente único. Entre los asientos delanteros hay una pantalla secundaria para controlar desde atrás los equipos multimedia y el climatizador.

Por otro lado, el espejo retrovisor ha sido sustituido por una pantalla de alta definición que muestra en tiempo real imágenes de una cámara montada en el techo, ofreciendo un campo de visión mucho más amplio de lo habitual en la mayor parte de los vehículos actuales. Si es necesario, el conductor puede desactivar la conexión digital para ver a los ocupantes del asiento trasero.

Los materiales del interior tienen un diseño ‘soft tech’ inspirado en el mundo de la moda y la ropa deportiva. Polestar ha explorado nuevas posibilidades con los colores y materiales elegidos para el Polestar 4, incluyendo nuevos colores exteriores (Storm y Electron) y un exclusivo nuevo color para el interior (Mist).

En el exterior llama la atención la aerodinámica carrocería, y elementos súper modernos como la separación de los faros delanteros Dual Blade con una luz exclusiva de Polestar, a lo que hay que añadir el emblema de Polestar iluminado desde abajo con precisión milimétrica.

Cuando se lance al mercado, el Polestar 4 se convertirá en el Polestar en producción más rápido de la marca, pudiendo acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 3,8 segundos gracias a una potencia máxima de 544 CV (400 kW). Además, promete una dinámica de conducción con una respuesta ágil a la vez que placentera para todos los ocupantes.

Se comercializan versiones con uno o dos motores eléctricos y los vehículos con un solo motor tienen tracción a las ruedas traseras. La versión con dos motores tiene suspensión semiactiva para añadir un nivel intermedio entre la conducción más suave y la más deportiva. Las llantas tienen un tamaño que oscila entre 20 y 22 pulgadas, dependiendo de la configuración, y llevan neumáticos Pirelli y Michelin.

Cuenta con dos versiones Long range equipadas con una batería de 100 kWhbatería. La versión Long range Dual motor (72.900 euros) tiene una potencia de 544 CV y 686 Nm de par motor, con una autonomía aproximada de hasta 580 km (WLTP). Para conseguir más autonomía y eficiencia, un embrague de desconexión permite desconectar el motor eléctrico delantero cuando no se necesita.

La versión Long range Single motor tiene un motor trasero de 272 CV (200 kW) y 343 Nm, con una autonomía que alcanza en este caso 610 km (WLTP).

Ambas versiones tienen tapa de carga motorizada y cargan a 200 kW CC y 22 kW CA. Se incluye hardware de carga bidireccional y, en el futuro, está previsto incorporar tecnología de carga desde el vehículo (V2L) para que el Polestar 4 pueda alimentar dispositivos externos. El vehículo viene de serie con una bomba de calor que le permite usar el calor ambiental para acondicionar el habitáculo y la batería.

Polestar se ha asociado con las firmas tecnológicas más punteras para desarrollar su sistema de conectividad e infoentretenimiento. Éste último cuenta con Android Automotive OS y plataforma Snapdragon Cockpit, en una pantalla panorámica de 15,4 pulgadas. Con Google integrado, incluyendo Google Assistant, Google Maps y Google Play, Polestar ofrece una experiencia conectada de referencia.

Opcionalmente se ofrece un sistema de sonido Harman Kardon con 12 altavoces y amplificador híbrido de 1.400 W. A eso hay que añadir dos altavoces en el reposacabezas de cada asiento delantero con el paquete Nappa opcional, lo que eleva el total a 16 altavoces. Por supuesto, también se incluye Apple CarPlay inalámbrico.

Como otros vehículos de la marca, el Polestar 4 dispondrá de actualizaciones OTA (Over-The-Air) para instalar nuevas funciones y mejoras sin necesidad de acudir a un taller para conseguir la última versión del software.

La tecnología de vanguardia de la que dispone el Polestar 4 no sólo se enfoca al confort, sino que también se aplica a la seguridad, para cumplir con los más altos estándares. Cuenta con el avanzado sistema de asistencia a la conducción SuperVision de Mobileye, que emplea 12 cámaras, un radar y 12 sensores de ultrasonidos. Eso incluye una cámara de vigilancia del conductor que sigue los movimientos de la cabeza y los ojos del conductor para evitar accidentes por fatiga o distracción.

Delante de la columna de la dirección hay una pantalla de 10,2 pulgadas que ofrece información de velocidad, batería y autonomía. Conectado con distintos sistemas de asistencia, un entorno virtual puede mostrar otros usuarios de la vía, funciones activas de asistencia a la conducción e información del navegador. Para evitar distracciones, una pantalla HUD con un área de proyección de 14,7 pulgadas en el parabrisas presenta información del vehículo, el teléfono y el navegador sin que el conductor tenga que apartar la vista de la carretera. La pantalla HUD cuenta con un inteligente “modo nieve” que cambia el color del texto de blanco a amarillo para mejorar la visibilidad.

El paquete Pilot (1.500 euros) opcional incluye Pilot Assist con asistencia de cambio de carril. El sistema se activa cuando el conductor presiona la varilla del intermitente en la dirección deseada.

Al generoso equipamiento de serie se pueden sumar distintos paquetes opcionales. El paquete Plus (5.500 euros) incluye mejoras de confort y tecnología, mientras que el paquete Plus Pro (2.000 euros) añade ruedas de 21 pulgadas y sutiles detalles de diseño. La mejora Nappa, que se puede combinar con el paquete Plus, incluye tapicería de napa con certificado de protección animal con ventilación y masaje, altavoces adicionales en los reposacabezas de los asientos delanteros y confortables reposacabezas traseros.

El paquete Pilot incluye Pilot Assist con todas sus funciones. El paquete Performance (4.500 euros) refuerza el carácter deportivo de la versión Long range Dual motor con ruedas de 22 pulgadas, frenos Brembo de cuatro pistones, chasis deportivo Polestar Engineered y detalles en Swedish Gold en frenos, cinturones de seguridad y tapas de válvulas.