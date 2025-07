“Mazda es una marca para gente que sabe apreciar el diseño, la ingeniería y las sensaciones al volante”

Ignacio BeamudIgnacio Beamud es, desde el pasado 1 de enero de 2024, el nuevo presidente y CEO de Mazda Automóviles España. Un cargo al que llega tras más de 22 años en distintos puestos de relevancia tanto a nivel nacional como continental dentro de la firma japonesa. Una trayectoria que le otorga una perspectiva privilegiada para entender como nadie la filosofía de la compañía, analizar su actual situación, y marcar una hoja de ruta para su evolución en los próximos años.

- ¿Después de 22 años en la marca, que supone asumir la presidencia de Mazda España?

Es un placer y un honor, especialmente en estos momentos de crecimiento y buenos resultados que estamos viviendo. Mazdaes una marca que me ha dado la oportunidad de crecer, de hacer cosas muy distintas y, sobre todo, de disfrutar; y digo disfrutar con todo el sentido de la palabra.

- Pero también es un gran reto, teniendo en cuenta que 2023 fue un año extraordinario con un crecimiento del 28,4% y una cuota en el canal de particulares del 2,7%.

Sí, es un gran reto, pero realmente creemos que el crecimiento va a ser también importante este año. El mercado del automóvil en España va a incrementarse respecto el año pasado, superando casi con toda probabilidad el millón de unidades, y lo que queremos es tomar ventaja de ese incremento, apoyado fundamentalmente por dos cosas: novedades de producto y actualizaciones del producto existente.

- Se dice que Mazda ha llegado tarde a la electrificación, pero lo cierto es que en 2023 el 94% de sus ventas llevaban la etiqueta ECO o CERO, algo de lo que no pueden presumir otras firmas. ¿Va a mantenerse esa tendencia?

Yo creo que Mazda ha sido siempre una marca muy honesta, muy realista, y con los pies en la tierra. Nunca hemos hecho grandes declaraciones acerca de en el año equis el 100% de nuestra gama sería puramente eléctrica, sino que hemos ejecutado una estrategia de tecnología multisolución donde tratamos de ofrecer todas las tecnologías disponibles de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.

Hay que tener en cuenta que existen dos ‘europas’: la del norte y la del sur, con dos velocidades de electrificación completamente distintas. España apenas tiene un 5.5% de penetración de vehículos eléctricos, y Noruega alcanza ya el 85%. Es decir, que si no tienes una estrategia de producto muy diversificada es imposible atender todas las necesidades de los distintos mercados. Por ello es importante no sólo centrarse en los eléctricos, sino también en los modelos de combustión.

La flexibilidad y la diversidad de nuestra gama de productos es una gran ventaja competitiva. Encontramos desde el MX-30 R-EVMX-30 R-EV que es súper revolucionario con el motor rotativo y la etiqueta CERO de la DGT, hasta el CX-60CX-60 con un motor diésel V6 en línea de alta cilindrada y con la etiqueta ECO.

- En la actualidad el éxito de los Mazda CX-5 y CX-30 es incontestable ¿Cree que modelos como el citado MX-30 R-EV o los futuros eléctricos de la marca podrían arrebatarles el liderato?

Bueno, yo creo que sí porque el mercado va por ahí. Pero hay que tener en cuenta que has mencionado los dos modelos que son líderes en venta en toda Europa; especialmente el CX-5CX-5, que sigue siendo un producto actual y que se sigue vendiendo de maravilla. Pero como decía antes, una de las ventajas de Mazda es su diversidad, por lo que pronto pueden haber nuevos referentes.

- ¿Tiene algún coche favorito dentro de la actual gama de Mazda?

Pues sí, y es un coche del que no se habla mucho: el Mazda 3. Creo que refleja perfectamente los valores y el ADN de la marca. En primer lugar por su diseño, que recibió el premio al diseño más bonito del mundo. Además, creo que su aspecto no va a pasar de moda, algo que sólo sucede con los coches más icónicos. Son diseños eternos, y creo que con el paso de los años el Mazda3 se va a convertir en un clásico. Pero además tiene un comportamiento dinámico extraordinario, porque en Mazda sabemos que no solo se trata de hacer coches bonitos, sino que además sean dinámicamente excepcionales.

- ¿Y tiene algún favorito entre los históricos?

Claro que sí, el Cosmo Sport. Creo que su diseño es eterno y tiene una belleza inigualable. Además refleja muy bien la valentía de una marca, ya que introduce el motor rotativo en los años 60. Llegó al mercado diciendo: “Aquí estoy yo, un operador pequeño dentro del mercado con una tecnología radicalmente nueva”, y que a día de hoy sigue fascinando fundamentalmente a los ingenieros y a la gente que sabe realmente de coches. Es fascinante.

- ¿Es Mazda una marca para la gente que entiende de coches?

Mazda no es una marca para todo el mundo. Es una marca para que la gente que sabe apreciar el diseño, que sabe apreciar la ingeniería y que sabe apreciar las sensaciones al volante. Nunca hemos pretendido ser una marca para todo el mundo.

Existen otras marcas generalistas mucho más grandes, pero nosotros tenemos nuestro mercado. Un tipo de cliente que entiende nuestro ADN, que entiende lo que hacemos y al que para nosotros es un gusto y un placer explicarle por qué hacemos las cosas, y cómo las hacemos.

- ¿Debe ser divertido entonces estar al frente de una firma como Mazda?

Es la razón por la que me he pasado 22 años en esta marca, y espero pasarme otros tantos hasta que me jubile.