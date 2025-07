Todo lo que necesitas saber sobre la nueva normativa de la DGT para los patinetes eléctricos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado por fin cartas en el asunto de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y ha decidido endurecer la normativa como preocupación por la seguridad de los usuarios de estos vehículos. Si tienes un patinetepatinete o estás decidiendo si comprarte uno, a continuación te contamos todo lo que debes saber sobre la legislación y la normativa de estos vehículos de cara a los próximos años.

Con el auge de este tipo de vehículos están creándose muchas normas nuevas y están surgiendo muchas dudas entre los usuarios de los patinetes eléctricos. ¿Has de homologar tu patinete? ¿Habrá que pasar la ITV? ¿Hay multas nuevas que te afecten? Respondemos a todas estas cuestiones a continuación.

Según la DGTDGT, un Vehículo de Movilidad Personal es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Además, solo pueden estar equipados con un asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado.

Estos patinetes, al ser eléctricos, entran dentro del grupo de los vehículos a los que les corresponde el distintivo medioambiental de cero emisiones, pero no tendrás que llevar el adhesivo correspondiente en él como si de un coche se tratase. Pueden estar equipados con baterías de hasta 100 VCC y con un cargador integrado de hasta 240 VCA de entrada.

La DGT distingue entre dos tipos de VMP: los utilizados para transporte personal y los utilizados para transporte de mercancías u otros servicios. Los VMP para transporte personal son, básicamente, los patinetes más comunes que podemos encontrar en la calle y que actualmente usa casi todo el mundo.

La diferencia básica con respecto a los VMP de transporte de mercancías reside en que estos últimos deben tener como mínimo 3 ruedas, estando 2 de ellas en el eje más cercano a la carga (lo que sería el cajón donde se transporta la mercancía).

La altura máxima de los VMP para transporte personal es de 1400 mm y su anchura máxima es de 750 mm. Además, deberán contar con las siguientes características, recogidas en el BOE:BOE

Por su parte, los VMP para transporte de mercancías deberán cumplir con estas características:

Los VMP para transporte de mercancías deberán tener instalados obligatoriamente intermitentes delanteros y traseros, dos retrovisores (izquierdo y derecho) así como dos frenos independientes, uno para cada rueda y un freno de estacionamiento. Además, el compartimento donde vaya la carga deberá estar anclado correctamente sin posibilidad de que se mueva ni que sobresalga más de lo debido.

Como era de esperar y viendo la dureza con la que la DGT actúa ante las homologaciones de otros vehículos como los coches o las motocicletas, los VMP también deberán contar con una homologación concreta. Y es que los VMP que se comercialicen a partir del 22 de enero de 2024 deberán disponer de su certificado VMP de serie, el cual podrán solicitar los fabricantes siguiendo estas instrucciones de la DGT.siguiendo estas instrucciones de la DGT.

De la misma manera, a partir del 22 de enero de 2027 solo podrán circular los VMP que dispongan de dicho certificado, el cual estará reflejado en la siguiente placa informativa que deberás llevar en tu patinete:

Los propietarios individuales de estos vehículos pueden conseguir la homologación a través de uno de los laboratorios autorizados por la DGTuno de los laboratorios autorizados por la DGT, pero no debes preocuparte por la homologación de momento, ya que, en resumen, esta medida entrará en vigor en 2027 para los patinetes que circulan actualmente por las calles y los que se vendan desde 2024 ya estarán homologados de fábrica.

Por lo tanto, podrás seguir circulando de momento con tu patinete sin necesidad de homologarlo, y si estás pensando en comprar uno, en el enlace que te mostramos a continuación (actualizado cada poco tiempo) puedes consultar todos los patinetes que cuentan con Certificado VMPtodos los patinetes que cuentan con Certificado VMP.

Es posible que pienses que, al endurecerse tanto la normativa de este tipo de vehículos y habiendo nuevas restricciones a las que prestar atención, necesites un carnet para poder ir en patinete eléctrico en el futuro. Aunque en los próximos años la cosa podría cambiar, de momento no es necesario que dispongas de ningún tipo de carnet de conducir específico para circular con tu patinete, solo que cuentes con el certificado necesario cuando llegue el momento.

Independientemente del carnet, deberás respetar la normativa de circulación, lo que significa que con tu patinete debes circular siempre por los carriles bici o por la calzada, pero nunca por las aceras, las autopistas o las autovías, ya que el patinete está considerado como un vehículo más (al igual que las bicicletas) y podrías ser multado si te pillan.

Seguramente, entre tantas dudas con la homologación y distintos requisitos, no sepas si tu patinete debe tener un seguroseguro. Lo cierto es que actualmente la normativa no te obliga a que lo tengas al no ser considerado un vehículo de motor, pero es recomendable que dispongas de un seguro de responsabilidad civil por si sufrieras un accidente.

En cuanto a las ITVITV, desde AECA-ITV han elaborado un manual de Inspección de Vehículos de Movilidad Personal que tendrá más de 30 puntos de revisión, destacando la comprobación de tres partes específicas de los patinetes:

Aunque aún no ha llegado a estipularse una multamulta para aquellos VMP que no estén homologados, sí que hay algunos comportamientos que están sancionados (sin pérdida de puntos) para los conductores de patinetes: