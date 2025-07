¿Cómo debe andar un peatón por la carretera? Esto es lo que dicen la DGT y la Guardia Civil

Los peatones son sin duda alguna los más vulnerables en las carreteras y la vía pública. Su presencia es inevitable y su prioridad está por encima de la de todos los vehículos, por lo que debes respetarlos y tener mucho cuidado siempre que circules por poblado. Sin embargo, cuando seas tú el peatón, también hay una serie de conductas que debes respetar, y una serie de directrices que seguir a la hora de andar por la carretera. A continuación te las contamos.

No es una señal nueva, pero está empezando a cobrar importancia en ciudades como Barcelona, donde aquellos que no la respetan están comenzando a recibir multas.multas Hablamos de la señal damero (cuyo nombre viene del tablero del juego de las damas) y que debes que conocer para no ser multado.

Se trata de unos cuadros pintados en el suelo que obligan a los ciclistas a reducir su velocidad y pasar con precaución ante la presencia de peatones, a los que deberán ceder el paso por su preferencia. En caso de no respetar estas señales, la multa a la que puedes enfrentarte es de 200 euros.

Este tipo de señales no son nuevas en nuestro país pero están introduciéndose algunas modificaciones como los llamados “dientes de dragón”“dientes de dragón” que tienen una función similar a la señal damero y que tendrás que vigilar cuando circules con tu coche. Suelen colocarse en lugares donde la presencia de peatones es mayor, con el objetivo de reducir sus riesgos.

La Guardia Civil ha publicado en sus redes sociales una pequeña guía para que los peatones puedan circular de manera segura por las carreteras, con el objetivo de reducir el número de siniestros que se producen en la vía.

A través de una infografía de la DGTDGT, la Guardia Civil recuerda que a pie también hay que llevar a cabo un viaje seguro, y para ello es importante el uso del chaleco. Vestir o no prendas reflectantes puede ser la diferencia entre ser atropellado o permanecer a salvo. Además, es importante que siempre circules por tu lado izquierdo, de tal forma que los vehículos que vienen de frente te vean y tú también a ellos. Lo entenderás mejor con estas tres situaciones: