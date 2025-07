Aprovecha que aún puedes: las motos que te permite conducir el carnet de coche

A principios de este año el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska presentaba junto al director de la DGTDGT, Pere Navarro, el balance provisional de los siniestros registrados en las carreteras españolas durante el pasado año.

En líneas generales, las cifras han disminuido favorablemente respecto al año pasado, pero hay un colectivo que sigue preocupando a estas dos instituciones: los motociclistas. Por ello, han querido tomar una serie de medidas que podrían afectar a los conductores de motos, y más en concreto, a aquellos que las conducen teniendo únicamente el carnet de coche.

El carnet por puntos entró en vigor en nuestro país en el año 2006 y su objetivo era reducir el índice de mortalidad en las carreteras además de concienciar a los conductores españoles sobre los peligros de la conducción. Actualmente, si pierdes los puntos de tu carnet de conducir, existen unos cursos en los que puedes recuperarlos.cursos en los que puedes recuperarlos

Cuando hablamos del carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, permiso Bque en España te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor). No obstante, en la actualidad también puedes conducir motocicletas teniendo únicamente este carnet, pero se deben cumplir estos requisitos:

Aunque todavía puedes conducir una moto estando en posesión únicamente del permiso B es posible que este “chollo” se acabe pronto, pues según dijo ayer el director de la DGT en la jornada “Somnolencia y conducción” que tuvo lugar en Santander, el organismo pretende implantar este curso a finales de este año.

Hasta entonces, estas son las motos que aún puedes conducir con el permiso B:

No obstante, debes tener cuidado si nunca has conducido una motocicleta pues, aunque las de 125cc sean pequeñas y ligeras, tienen más potencia de lo que parece. Estas motos pueden ser muy útiles, divertidas e incluso perfectas para aquellos que se están iniciando, pero eso no quita que debas conducirlas con precaución y respetando las normas de tráfico.