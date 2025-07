Esta es la multa que te pondrán por acceder a las ZBE con un coche sin etiqueta

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) llevan ya unos años restringiendo el tráfico a algunos vehículos y convirtiendo el centro de algunas ciudades en lugares en los que (teóricamente) el tráfico es más fluido y la contaminación es menor.

Aunque hasta el momento las restricciones no eran tan duras, desde el pasado 15 de enero ya hay algunos coches que no pueden circular por ellas si no quieren recibir una multa pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Te lo contamos todo más abajo.

Por lo general, todos los vehículos que cuentan con un distintivo medioambiental pueden circular sin problemas en las ZBE, hasta aquellos que cuentan con pegatina B y C. No obstante, eso no significa que puedas aparcar en cualquier lado, ya que si entras en Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección deberás aparcar en un parking público.parking

Los vehículos con distintivo medioambiental B podrán disfrutar durante poco tiempo de este privilegio, pues desde 2025 -a no ser que la normativa cambie a lo largo de este año- ya no podrán entrar a las Zonas de Bajas Emisiones sin que les pongan una multa.

Con la normativa que estaba vigente, en Madrid por ejemplo los vehículos sin distintivo medioambiental tenían prohibido circular en la almendra central y en la M-30, pero el veto se extiende ya a todo el municipio, por lo que si tu coche no tiene etiqueta no puedes entrar al centro.

No obstante, sigue habiendo algunas excepciones, ya que aquellos que estuvieran empadronados en la capital desde antes de diciembre de 2021 podrán seguir circulando sin problemas, al igual que las motocicletas y furgonetas sin “pegatina”, al menos hasta el año que viene. Por supuesto, los vehículos históricos también están exentos de esta nueva normativa.

Si bien es cierto que no se trata de una cantidad muy grande de dinero, seguramente no deje a nadie indiferente, ya que podrían ponértela cada vez que incumplas la normativa. Hasta el 14 de enero el Ayuntamiento de Madrid mandaba sólo avisos, pero las sanciones ya están en funcionamiento.

El precio a pagar por no cumplir la normativa son 200 euros de multa (100 si es pronto pago), aunque el Ayuntamiento ha establecido un periodo de aviso que se extenderá hasta el 30 de junio para el resto del municipio (sin incluir la almendra central o la M-30), lo que se traduce en que hasta esa fecha no recibirás sanciones si evitas las dos zonas que te acabamos de señalar.