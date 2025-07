AECA-ITV lo desmiente: no está prevista la eliminación de la pegatina ITV este año

La pegatina ITV es un elemento que, en nuestro país, todos los vehículos suelen llevar a la vista. Sin embargo, siempre hay personas que intentan evadir la normativa y que circulan sin ella colocada o incluso sin la ITV al día. Si hace poco has escuchado que llevar esta pegatina ya no es obligatorio, te explicamos lo que ha dicho AECA-ITV sobre el tema.

Si eres de los que no se preocupa por el cuidado de su vehículo y a la hora de pasar una ITV no apruebas, debes saber que la multa a la que te enfrentas por circular con una ITV caducada o desfavorable es de hasta 500 euros, y puede suponer la inmovilización de tu coche. Si además modificas la pegatina ITVmodificas la pegatina ITV para que parezca que la has pasado, la multa ronda entre los 6.000 y los 12.000 euros al considerarse un delito grave.

Y viendo esto es probable que te preguntes si es posible que te multen por pasar la ITV a tu vehículo una vez está caducada. Pues lo cierto es que debes tener cuidado, ya que el mero hecho de tener la ITV caducada no es motivo de multa, pero circular o tener el vehículo operativo con la ITV fuera de plazo sí es motivo de sanción.

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha querido aclarar la información que en los últimos días se ha hecho viral en redes sobre la presunta decisión de la DGT de eliminar en este 2024 el uso de la pegatina de la ITV.

En definitiva, el uso de la pegatina ITV es y va a seguir siendo obligatorio para todos los conductores, y no llevarla a la vista (o incluso llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”) puede ser motivo de sanción. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal supone una multamulta de 100 euros.

Puede que no sea una cuantía demasiado grande, y es probable que si se te ha olvidado ponerla los agentes no te sancionen, pero es mejor no arriesgarse. Lo que desde luego hay que tener claro es que llevarla va a seguir siendo obligatoria este 2024 y probablemente también los años venideros.