Este es el extraño truco con el que conseguirás que tus cristales no se empañen

En estas fechas seguro que más de una vez se han empañado los cristales de tu cochecristales debido a la lluvia o las bajas temperaturas. Si es el caso, seguro que alguna vez has oído hablar de algún que otro truco para hacer que se desempañen rápido o de alguna manera incluso de conseguir que no se empañen. A continuación te traemos un truco que te sorprenderá y que es fácil y muy útil para conseguir que tus cristales no se empañen.

Si en estos meses de inviernoinvierno aún no has aplicado el truco que te contaremos más abajo y tus cristales se han empañado en alguna ocasión, así es como puedes conseguir que desaparezca utilizando el aire acondicionado de tu coche.

Eso sí, evita usar la mano o un trapo para quitarlo, pues solo conseguirás ensuciar el cristal y que el vaho aparezca de nuevo unos segundos después.

Seguro que echando un ojo a las redes sociales has encontrado muchas recomendaciones y trucos para hacer que tu vehículo suene más, para que la pintura luzca más brillante o incluso para darle un aspecto más deportivo con alguna pieza que se puede comprar en Amazon. Pues además de estos trucos, hay otros muy útiles que pueden servirte en el día a día, como es el caso del truco de la patata.

En sus redes sociales, Álex, más conocido como Amiliibia (@amiliibia en Instagram) nos ha enseñado un truco para hacer que los cristales del coche no se empañen, y seguro que te deja perplejo, porque sólo necesitas una patata y dos trapos: