¿Se ha congelado tu parabrisas? Esto es lo mejor que puedes hacer para quitar el hielo

En los últimos días una ola de frío está azotando nuestro país, y los vehículos que duermen en la calle por la noche están amaneciendo con capas de hielo en casi todos sus cristales. De hecho, algunos coches incluso no consiguen arrancarno consiguen arrancar debido a las bajas temperaturas. A continuación te traemos algunos consejos para poder descongelar el parabrisas y afrontar esta oleada de frío de la mejor forma posible.

Antes que nada, lo mejor que puedes hacer para que tu vehículo no sufra durante el invierno es conseguir una plaza de garaje, ya que no solo evitará las bajas temperaturas sino que no tendrás que rascar el hielo del parabrisas por las mañanas. Sin embargo, como no todo el mundo se lo puede permitir o no está dispuesto a pagar por ello, hay otros consejos que puedes tener en cuenta.consejos

En primer lugar, y si estamos hablando de una motocicleta, lo mejor es que antes de irte a dormir la cubras con una funda, si tienes, para evitar que el hielo la cubra por completo. Si hablamos de un coche, puedes poner un trozo de tela o plástico o una esterilla en el parabrisas, e incluso hay fundas para los retrovisores que evitarán que estos elementos se congelen.

Lo mejor es que cubras el cristal delantero completamente y, con ayuda de las puertas delanteras, dejes atrapada la esterilla o el material que estés usando para que no se vuele si por la noche se levanta el viento. Es muy importante que el material que uses o tu parabrisas no estén húmedos cuando vayas a colocarlo, pues podría pegarse al cristal al congelarse.

Si por desgracia no has dejado nada cubriendo tu parabrisas por la noche y al llegar a tu coche por la mañana los cristales están cubiertos de hielo, lo más probable es que tengas que rascar con una espátula (las puedes conseguir en cualquier sitio a un precio muy barato). Sin embargo, existe un truco con el que podrás derretir el hielo rápidamente sin necesidad de hacer mucho esfuerzo.

Mezclando en una botella agua y alcoholalcohol (la proporción adecuada es una parte de agua y dos de alcohol) y rociando este líquido sobre el parabrisas podrás ver como el hielo desaparece rápidamente. Es importante que nunca eches agua caliente sobre el cristal helado, pues podrías romper el cristal por la diferencia de temperatura con el agua.