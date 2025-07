Los moteros reclaman más formación y menos IVA en los accesorios de seguridad

La Plataforma Motera para la Seguridad Vial y la Unión Internacional para la defensa de los motociclistas (IMU) han lamentado que en 2023 hayan fallecido un total de 299 motoristas en las carreteras españolas, lo que supone un 19% más que en 2022, cuando murieron 254.

“Qué gran error fue el dar carta blanca a aquellos que poseían una antigüedad de tres años en el permiso B para poder llevar motocicletas de 125 centímetros cúbicos”, ha señalado a Europa Press la portavoz y vicepresidenta de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso.

Por ello, ve con buenos ojos que la Dirección General de Tráfico, ante el aumento en la siniestralidad de motoristas, vaya a establecer un curso obligatorio para los conductores con permiso B con tres años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos.

“Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de responsabilidad, por lo que a cualquiera que vaya a coger un vehículo hay que exigirle antes una aptitud, máxime cuando en nada tiene que ver la conducción de un vehículo de cuatro ruedas con un vehículo de dos ruedas”, ha advertido.

Así, Alonso ha subrayado que “nunca es tarde para enmendar dicho error”. “Bienvenidos sean los cursos específicos para quienes quieran acceder a llevar una moto de 125 centímetros cúbicos teniendo solamente el permiso B”, ha aplaudido.

El año pasado ocho de los motoristas fallecidos no llevaban puesto el casco, algo que ha llamado la atención de la portavoz. “¿Cómo es posible que en 2023 aún haya usuarios que no utilicen el casco de protección? ¿Cómo es posible que los usuarios no asuman que al igual que te proteges con ropa en las diferentes estaciones del año, es imprescindible protegerse con ropa específica cuando vas a subirte a una moto?”, se ha preguntado.

De este modo, ha avisado de que los motoristas no tiene carrocería como los coches y, por lo tanto, su carrocería es “es invertir en equipamiento de protección, y no solamente en casco y guantes, también en chaqueta, pantalones o botas”. “Y si a eso le sumas un chaleco airbag, ya lo bordas”, ha agregado.

No obstante, la portavoz y vicepresidenta de la plataforma ha reclamado a la Administración que facilite la adquisición de estas prendas de seguridad “sin tener que pagar un IVA de lujo por ello”.

Precisamente, otra de las medidas que aprobará la Dirección General de Tráfico este año será la obligatoriedad para los motoristas de utilizar un casco integral o modular y unos guantes homologados cuando circulen por carretera.

Por su parte, el responsable del área de Seguridad Vial de la Unión Internacional para la defensa de los motociclistas (IMU), Juan Carlos Toribio, ha señalado a Europa Press que las cifras de motoristas fallecidos “bajo ningún concepto pueden considerar un éxito en materia de seguridad vial, sino más bien un fracaso”.

“Los datos ofrecidos y también sesgados muestran cómo se acentúa de forma grave el fracaso de la DGT en la protección de la seguridad vial de este sector. La DGT sigue mirando para otro universo cuyos objetivos son el control de la velocidad, el alcohol, las distracciones y las drogas, un universo muy lejos de la realidad de riesgo que sufren los ciudadanos motociclistas y que, desde hace años, venimos denunciando ante la DGT”, ha sentenciado Toribio.

Desde IMU han solicitado a la DGT y al Ministerio del Interior que corrija las “debilidades” en investigación de accidentes; mejorar el estado de las carreteras; proteger todos los guardarraíles; reducir el IVA en equipos de seguridad; o más formación y sensibilización de los usuarios.

La organización declara el “fracaso” de medidas como la retirada del margen de seguridad de 20 km/h para la gestión de la maniobra de adelantamiento en carreteras convencionales; o la medida de reducción de la velocidad de 100 a 90 km/h en carreteras convencionales de grandes dimensiones transversales y arcén equiparándolas a carreteras de 4 metros de calzada para dos carriles y sin arcén.

Respecto al curso obligatorio para conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos, IMU ha advertido del “elevado riesgo” que supone incorporar al escenario conductores “sin formación suficiente legalmente acreditados”.

Los moteros recuerdan que llevan tiempo denunciando ante la DGT la venta de cascos de protección no homologados en diferentes plataformas y entidades, sin que “haya realizado ninguna acción correctora”, así como la venta de guantes “no certificados”.

“Más de un 80% de la oferta de mercado en guantes está sin certificar y la DGT no ha reaccionado ante estas denuncias. Por otro lado, vemos que se ha incrementado en un 37% en la última década la mortalidad de los motociclistas y por tanto, la misión es reducir la mortalidad y no jugar al despiste. De cualquier forma, volvemos a ver una DGT que da por hecho cambios normativos, competencia del legislativo, desde el Ejecutivo”, concluye Toribio.