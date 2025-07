BYD, líder del mercado mundial de vehículos enchufables

No es Tesla. Es BYD. Si hablamos del líder mundial de vehículos electrificados enchufables tenemos que sacarnos el sombrero ante BYD. La marca china se convirtió en 2023, por segundo año consecutivo, en el principal fabricante mundial de vehículos enchufables superando los tres millones de entregas (un 61,9% más que en 2022). Tesla, no obstante, se mantiene líder en coches eléctricos puros con cerca de casi 1,8 millones de coches vendidos.

La marca china, figura desde este año entre los 10 fabricantes más importantes del mundo, además de mantenerse como el líder en ventas en el mercado chino.

Al cierre del pasado ejercicio y tras sumar los resultados del último cuatrimestre, BYD apuntó en su haber 3.024.417 vehículos matriculados en todo el mundo, de los que 1.574.822 fueron 100% eléctricos y 1.438.084 híbridos enchufables. En el primer caso el incremento de ventas respecto al pasado año fue del 72,88%, mientras que en el caso de los PHEV la cifra aumentó un 51,98%. Solo en el último trimestre del año BYD fue capaz de comercializar 526.000 vehículos eléctricos y casi 420.000 híbridos enchufables.

La marca china, que empezó fabricando baterías y se lanzó al mercado de la automoción ahora hace casi 30 años (1995), ha incorporado a su oferta en 2023 un mayor número de vehículos (destacando el Dolphin y el Seal como últimas incorporaciones) y se ha implantado con fuerza en nuevos mercados como el europeo, vendiendo ya en 70 países de seis continentes.

Sus exportaciones crecieron un 334,2% el pasado año gracias a la consolidación de sus modelos, a la apuesta pornuevas series con las gamas Denza, Dinasty, Ocean y la incorporación de las series locales Yangwang y Fangchengbao.

El empuje de BYD sorprende en Europa. Prueba de ello es que el modelo BYD Seal se ha convertido en el primer finalista chino de la historia del prestigioso premio The Car Of The YearThe Car Of The Year, que premia al mejor vehículo del año en los mercados europeos.

BYD es una multinacional tecnológica de capital privado titular de más de 28.000 patentes que ha focalizado su estrategia en el desarrollo de innovaciones que comprenden la fabricación de baterías, motores eléctricos, sistemas de control electrónico y chips semiconductores. En la actualidad BYD cuenta con 90.000 ingenieros en su plantilla de más de 600.000 empleados, que desarrollan su labor en más de 30 parques industriales y 11 centros de investigación, generando una media de 15 patentes propias cada día.

La compañía ha anunciado recientemente que empezará a producir en suelo europeo, concretamente en Szeged (Hungría), lo que sevirá para afianzar y apoyar su presencia en Europa. BYD considera este mercado como estratégico para su crecimiento ya que aún no se está comercializando en Estados Unidos, su próximo objetivo.

La marca ya vende algunos vehículos como camiones y autobuses en el mercado estadounidense, y en México lanzó en 2023 el Dolphin. Precisamente es allí en suelo mejicano, donde BYD planea instalar también una planta de ensamblaje con la idea de atacar el mercado norteamericano al completo.

El crecimiento de BYD es exponencial al de las marcas chinas en todo el mundo. Según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, las ventas de vehículos chinos alcanzaron en 2023 los 9,4 millones de coches híbridos y eléctricos, y se espera que en 2024 la cifra crezca hasta los 11,5 millones.