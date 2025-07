Así es como deberías preparar tu patinete eléctrico para el frío

Como ya sabrás, los patinetes han crecido en popularidad en nuestro país durante los últimos años, hasta el punto de que la DGT ha tenido que tomar cartas en el asunto y crear una normativa específica para regular su circulación, e incluso es posible que próximamente tengan que pasar una ITVITV. Por ello, si tienes un patinete es importante que lo prepares bien, más aún en estos meses de frío.

Como te decíamos antes, desde la DGT y AECA-ITV han preparado un manual enfocado hacia una Inspección Técnica que tendrá más de 30 puntos de revisión, destacando la comprobación de tres partes específicas de los patinetes:

Como te decíamos antes, la DGT prohibirá circular en la vía pública a los VMP que no cuenten con certificado de homologación desde 2027, pero el próximo 22 de enero de 2024 ya empezarán las medidas, con la comercialización única y obligatoria de patinetes que estén homologados.patinetes

Aunque los componentes de estos vehículos son mucho más sencillos -y baratos- que los de un coche, esto no significa que no se tenga que realizar un mantenimiento periódico y que en invierno algunas piezas vayan a sufrir más de lo debido si no lo preparamos adecuadamente. Estas son las principales cosas a las que deberías echarles un ojo: