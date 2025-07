Cupra Formentor e-Hybrid y Cupra Born: el Cero siempre suma

Para muchos, la electrificación es sinónimo de apatía al volante, pero conseguir el distintivo ambiental más envidiado en las ciudades no está reñido con la dosis necesaria de pasión. Una fórmula bien trabajada tras las paredes de Cupra, la marca española que no cesa en su empeño de ser disruptiva, atrevida y, por qué no, práctica para nuestro día a día.

Una rutina en constante evolución tras la irrupción de las restricciones al tráfico rodado, claves a la hora de reducir la contaminación en las metrópolis de la mano de modelos como el Cupra Formentor e-Hybrid, el Cupra Born, y el Cupra León, que además de ofrecer versión electrificada enchufable con etiqueta Cero, también está disponible con la tecnología Mild-Hybrid de 48 V con etiqueta ECO.

La extensa gama disponible para la Tribu, como se hacen llamar los propietarios y aficionados de Cupra, cuenta así con tres modelos que lucen el distintivo ambiental CERO de la DGT. Una simple pegatina que hará tu vida más sencilla, tanto en el apartado económico como logístico, gracias las siguientes ventajas:

● Plan Moves III: hasta 5.000 euros para el León y el Formentor e-Hybrid y 7.000 € para el Born.

● Deducción Fiscal del 15% sobre el IRPF

● Exención del pago de impuesto de matriculación

● Acceso al interior de las ciudades

● Acceso al carril Bus-VAO

● Ahorro total o rebajas en el estacionamiento regulado de las ciudades.

Beneficios compartidos entre el León, el Formentor e-Hybrid y el Born que, pese a sus diferencias abismales, también ofrecen cuotas de lo más interesantes mediante el programa Cupra My Renting.

Pero centrémonos en los dos últimos. El primero, el Formentor, es la variante híbrida enchufable de 204 CV y sale desde 300 euros al mes, mientras que el compacto 100% eléctrico parte de los 200 euros al mes. Puedes encontrar toda la información, plazos y entrada en este enlace. https://www.cupraofficial.es/electrificacion

La preocupación por el medio ambiente alcanza ya pensamientos de gran parte de la sociedad, especialmente la generación de futuros conductores. Los vehículos enchufables, tanto PHEV como puramente eléctricos, son la solución ideal para una movilidad libre de emisiones, pero debes encontrar la propulsión y carrocería que mejor se adapte a tus necesidades. En el terreno eléctrico el Born es la estrella.

Con 4,32 metros de largo por 1,80 m de ancho y 1,54 m de alto, el Cupra Born cumple con las cotas de un compacto versátil. Sus líneas denotan una personalidad marcada y deportiva, que se traslada también a la conducción dinámica conseguida tras una puesta a punto muy cuidada. Deportividad que se deja sentir frente al volante, con asientos de corte deportivo y una gran dotación digital protagonizada por la pantalla flotante de 12 pulgadas y el cuadro de instrumentación digital de 5,3 pulgadas.

De serie, este eléctrico incluye el sistema de dirección progresiva junto al sistema DCC, que rebaja la altura libre al suelo en 15 mm en el eje delantero y 10 mm en el eje trasero. Los neumáticos Michelin Pilot Sport EV están disponibles para las llantas de 20 pulgadas y los frenos delanteros son más grandes (340 x 27 mm) en las versiones e-Boost, que también permiten añadir el Control de Chasis Adaptativo (DCC).

Se trata de la variante más prestacional, con 231 CV de potencia frente a los 204 CV de las unidades convencionales. Esta opción “deportiva” también añade el modo Cupra a los mapas estándar llamados Range, Comfort, Performance e Individual.

El Cupra Born de acceso instala la batería de 58 kWh de capacidad y alcanza los 425 kilómetros de autonomía homologada (WLTP). También existe una variante e-Boost con la misma batería (420 km de autonomía), pero puede solicitarse con la de mayor capacidad (77 kWh) para alcanzar los 550 kilómetros de autonomía con un solo ciclo de carga. Se pueden cargar en tomas de hasta 170 kW para sumar 100 kilómetros en solo 5 minutos y pasar del 5% al 80% en media hora.

Además, con la app CUPRA Easy Charging, el propietario tendrá acceso a la red de Elli, con 12.000 puntos en España y más de 580.000 puntos por toda Europa. Una ventaja competitiva frente a sus rivales, como lo es la solución Plug&Charge, que permite llegar a un punto y enchufar tu Born sin necesidad de acreditación previa.

El modelo más exitoso de la gama tiene sobrados argumentos de compra, pero nos centraremos en sus variantes híbridas enchufables como las más adecuadas para un entorno urbanita, a la vez que nos permitirá viajar como habitualmente. Los sistemas de propulsión disponibles ofrecen 204 CV (e-Hybrid) y 245 CV (e-Hybrid VZ), ambos con el motor 1.4 TSI como corazón de combustión, tracción delantera, caja de cambios automática DSG de seis relaciones, y una batería de iones de litio de 13 kWh de capacidad.

El primero de ellos acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza los 205 km/h, mientras que la variante e-Hybrid VZ cubre el 0 a 100 km/h en 7 segundos y tiene una velocidad punta de 210 km/h. Los consumos medios están siempre por debajo de los 1,6 l/100 km y la autonomía puramente eléctrica del Formentor e-Hybrid es de 59 kilómetros. Podremos ajustar nuestra conducción gracias a los modos Eléctrico Puro, Híbrido (automático) e Híbrido manual, que nos permite fijar un porcentaje de la batería a guardar, o generar a través del motor térmico, si fuera necesario.

Pese a la introducción de la electrificación, el Cupra Formentor e-Hybrid sigue posicionado como uno de los SUV más deportivos, divertidos y atrevidos del mercado. El trabajo realizado en el chasis nos deja sensaciones de compacto en un modelo de 4,45 metros de largo por 1,83 m de ancho y 1,51 m de alto, clave para mantener el ADN de la marca española en su nueva era electrificada.

Para ello, han dotado al Formentor e-Hybrid de un eje posterior con arquitectura de suspensión multibrazo independiente, el sistema de Dirección Progresiva, o el Control Chasis Adaptativo (DCC), con posibilidad de variar la firmeza de los amortiguadores en hasta 15 posiciones.

Cambios que podremos gestionar a través del volante multifunción y la pantalla central de hasta 12 pulgadas (e-Hybrid VZ), que protagoniza la evolución digital de un modelo con cuadro de instrumentos personalizable Digital Cockpit de serie de 10,25 pulgadas.