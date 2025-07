Cómo usar la calefacción en el coche: cinco consejos que debes saber

En enero el frío el fríocomienza a tomar protagonismo, algo que se deja notar especialmente cada mañana cuando entramos en nuestro vehículo después de estar toda la noche a la intemperie o en los gélidos garajes. Lo ideal sería llegar y que estuviese ya caliente, pero a no ser que tengas un modelo con programación a distancia de la temperatura va a ser complicado. Así que sigue estos cinco consejos para utilizar de forma correcta y eficiente la calefacción del coche.

La calefacción de los coches con motor de combustión está estrechamente ligada a éste, por lo que si no está caliente, difícilmente podremos caldear el habitáculo. Por eso no sirve de nada entrar en el coche de buena mañana y poner a tope la calefacción, ya que el sistema suministra el calor que genera el propulsor. Si el motor no tiene la temperatura idónea, por las toberas de la ventilación tan sólo saldrá aire frío.

Por eso lo que debemos hacer es encender el coche y recorrer unos cuantos kilómetros hasta que veamos que la aguja de la temperatura alcanza al menos un cuarto del indicador. En este momento ya podemos encender levemente la ventilación, ya que si lo abrimos al máximo saldrá aire templado en vez de una suave brisa caliente. Para poder ponerlo al máximo y que por las toberas salga aire caliente deberá estar casi a la mitad del indicador de temperatura del motor.

Una forma muy práctica de combatir este frío inicial sería disponer de sistemas de calefacción eléctricos como los que se instalan en volante y asientos, ya que actúan de forma inmediata, y calientan directamente el cuerpo.

El segundo de los cinco consejos que te ofrecemos para el uso correcto de la calefacción del coche es que no enciendas el aire acondicionado. Si lo que quieres es caldear y no enfriar el habitáculo, de nada sirve que aprietes el botón de A/C ya que como hemos dicho antes, el sistema de calefacción lo único que hace es coger el calor del motor y llevarlo hasta el interior del coche. Además de ser ineficiente, ya que emplea más energía y por tanto consume combustibleemplea más energía y por tanto consume combustible, encender el aire acondicionado mientras empleas la calefacción puede causar una avería en el sistema.

El aire caliente asciende y el frío desciende. Este concepto básico de física se aplica también al sistema de climatización del vehículo. Por eso, en el caso de la calefacción es más eficiente que se direccione la salida del aire hacia los pies, de modo que el calor ascienda por sí mismo hacia el resto del habitáculo.

Por el contrario, si se emplea el aire acondicionado para enfriar el interior del coche se deben apuntar las salidas de aire hacia el techo para que el frío descienda a modo de cortina. En cambio, si esto lo hiciésemos con el calor este se acumularía en el techo del habitáculo habiendo una gran diferencia de temperatura entre los pies y la cabeza.

Una temperatura excesiva en el habitáculo es perjudicial tanto para el sistema de climatización del vehículo como para nuestra propia seguridad. Como apunta doppo by Zurich, la plataforma 100% digital de seguros de coche, poner siempre al máximo la calefacción para alcanzar rápidamente la temperatura escogida, fuerza el motor del sistema, lo que puede generar un desgaste prematuro del mismo y una avería grave con el tiempo. Además, conducir con una temperatura excesiva favorece la somnolencia, lo que supone una de las principales y másgraves causas de accidente en carretera.

Lo ideal es fijar la temperatura del sistema de climatización entre 19 y 22 grados tanto en invierno como en verano y dejar que el sistema actúe por sí mismo de un modo gradual.

Conducir con gruesos guantes o abultados abrigos pude ser más perjudicial de lo que en principio pudiera parecer. Los primeros no nos permitirán tener un buen tacto de la dirección ni de la palanca de cambios, lo que es crucial para una óptima conducción. Mientras que llevar un abrigo muy voluminoso, además de reducir nuestra movilidad, hará que el cinturón no se pueda ajustar bien a nuestro cuerpo, pudiendo salir despedidos si tenemos un accidente.

Por lo tanto es mejor encender la calefacción, e incluso aumentar más de 22 grados la temperatura si somos muy frioleros, antes que conducir con más prendas de ropa de las necesarias.

Con estos cinco consejos sobre el uso de la calefacción en el coche podrás viajar más a gusto, seguro y con una mayor eficiencia de combustible.