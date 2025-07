Un Nissan Ariya eléctrico viaja del Polo Norte al Polo Sur

Nissan Nissanha demostrado que un coche eléctrico pude ir de Polo a Polo del planeta sin ningún problema. Tras más de 10 meses y 30.000 km, en un recorrido que se inició en el helado Mar Ártico, en el Polo Norte Magnético,y que finalizó en el Polo Sur, tras pasar por Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica en todo tipo de terrenos y condiciones climáticas extremas, Chris y Julie Ramsey han completado su aventura. La primer de este tipo a bordo de un BEV.

El Nissan Ariya Nissan Ariyacon control a las cuatro ruedas e-4ORCE e-4ORCEutilizado era totalmente de serie, a excepción de la modificación que realizó Arctic Trucks para montar neumáticos BF Goodrich de 39 pulgadas. Es decir, que la cadena cinemática y la batería eran iguales a las de cualquier modelo que se puede ver hoy día en un concesionario de la firma japonesa.

Chris y Julie empezaron a planear Pole to Pole en 2017 tras completar el Mongol Rally en su Nissan Leaf. Aquella fue la primera vez que utilizaba un vehículo eléctrico en tes tipo de aventuras, lo que les animó a planear “la aventura definitiva con un vehículo eléctrico”. Ésta ha servido para demostrar la durabilidad y fiabilidad de los BEV. “Estamos muy agradecidos a nuestro coche porque no ha fallado ni una sola vez. Nissan ha fabricado un vehículo muy robusto y con tecnología punta, y lo hemos podido comprobar a lo largo de todo nuestro viaje”, dijo Chris tras completar el viaje. “Siempre he confiado plenamente en las increíbles capacidades de los vehículos eléctricos, y sabía que nuestro Nissan Ariya haría frente a todo lo que le echaran. Pero ha sido mucho más duro de lo que esperaba”, añadió.

Allyson Witherspoon, Vicepresidenta Corporativa de Nissan Global Marketing, Brand and Merchandizing, dijo por su parte: “En nombre de todos en Nissan, felicidades por completar el Pole to Pole. Todos admiramos vuestro espíritu atrevido y vuestra pasión por superar los límites de la aventura eléctrica”.

La expedición Pole to Pole de Chris y Julie también es parte de la estrategia Nissan Ambition 2030, la visión a largo plazo de la compañía para potenciar la movilidad y más. Respondiendo a las necesidades medioambientales, sociales y de los clientes, Nissan aspira a convertirse en una empresa verdaderamente sostenible, impulsando sus acciones hacia un mundo más limpio, seguro e inclusivo.