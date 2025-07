Carnet para superdeportivos: en este país va a ser pronto una realidad

Como ya sabemos, la velocidad es uno de los mayores peligros para los conductores en las carreteras, y la DGTDGT suele hacerse eco de ello en sus numerosas campañas. No obstante, a pesar de ello, muchos españoles aún conducen sus vehículos más rápido de lo que deberían, y en países como Australia han decidido tomar cartas en el asunto. Te lo contamos todo más abajo.

Como ya sabrás, en España el carnet de conducir más solicitado es el permiso B, que autoriza a conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor. No obstante, puede que en el futuro las cosas cambien dependiendo de la potencia que tenga el coche de cada conductor.

Y es que, además de ser un gran peligro, el exceso de velocidadexceso de velocidad es uno de los mayores causantes de accidentes en las carreteras. Muchas personas conducen sin hacer caso a los límites permitidos, pero otras muchas también lo hacen por encima de sus capacidades, conduciendo vehículos que no saben controlar del todo debido a sus altas prestaciones.

Por ello, según explica la DGTDGT, en países como Australia han decidido poner una fecha a la obligación de poseer un permiso especial -que se llamará U-class- que permita conducir vehículos con altas prestaciones: el 1 de diciembre de 2024.

De esta manera, el estado de South Australia pretende concienciar sobre la responsabilidad que supone ponerse al volante de vehículos de este tipo, así como la necesidad de estar lo suficientemente preparado de cara a evitar posibles accidentes por las características del coche que se conduce.

Esta nueva licencia se exigirá a los conductores de coches cuya relación peso-potencia sea igual o superior a 375 caballos de potencia por tonelada, lo que afecta a unos 200 modelos. Los autobuses y las motocicletas quedan exentos de esta normativa. Para obtener la licencia el conductor deberá disponer de un permiso de conducir con al menos tres años de antigüedad y superar un curso online.

Además, se pondrán también en práctica nuevas sanciones por desconectar los sistemas electrónicos de ayuda a la conducción, como el ABS y el control de tracción, lo que supone un auténtico peligro para quienes no saben conducir correctamente estos vehículos y más aún en carreteras públicas. Las multasmultas pueden acercarse hasta los 3.000 euros.