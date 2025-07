Pagar a plazos una multa de tráfico ¿es posible?

Con las navidades a la vuelta de la esquina y todos los regalos por comprar muchas personas quieren evitar a toda costa cualquier tipo de multa que pueda ser un problema para el bolsillo. Algunos hasta se preguntan si, en caso de que se la pusieran, podría pagarse a plazos para no sufrir tanto. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber.

Si crees que has podido cometer alguna infracción hace poco y que la multa está por llegar, como por ejemplo con un radar en la carretera que no has visto o un semáforo que quizá estaba en rojosemáforo, debes saber que la DGT sólo tiene una forma de notificarte las sanciones, y no es a través de un SMS o un WhatsApp, sino con correo certificado.

En el último mes la DGT ha querido advertir a todos los conductores de una trampa que se está empezando a ver entre los usuarios de la aplicación WhatsApp, y es que se están creando algunos chats en los que supuestamente la DGT envía mensajes para que realices pagos relacionados con distintos trámites mediante Bizum o transferencias bancarias.Bizum

La DGT recuerda que para sus trámites existen diferentes canales, como la Sede Electrónica, la aplicación miDGT, el teléfono 060 o las Jefaturas Provinciales, a las que puedes acudir presencialmente.

Independientemente de la infracción que hayas cometido y de la cuantía de la multa, debes saber que las multas, por lo general, no pueden pagarse a plazos ni tampoco podrás retrasar el pago más días de los que la propia ley estipula. Por ello, tendrás que abonarla en su totalidad y en una única vez, aunque lo cierto es que hay alguna excepción, como te contamos a continuación. Así es como puedes pagar una multapagar una multa: