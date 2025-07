El mejor adiós posible al V10 del Lamborghini Huracán

Lamborghini Huracán EVO SpyderLamborghini, Huracán Técnica, Huracán Sterrato y Huracán STO. Estos son los cuatro ‘huracanes’ que todavía se mantienen en producción en la fábrica de Sant’Agata Bolognese, y los cuatro modelos con los que realizamos un viaje entre Bolonia y Roma para asistir en el circuito de Vallelunga a las World Finals.

Aunque asistir a la competición fue la excusa perfecta, la verdadera razón de la pruebafue despedir de alguna manera al último V10 atmosférico de Lamborghini, ya que el sucesor del Huracán no montará este motor; al menos no sin apoyo eléctrico. Sabemos que será seguro un propulsor híbrido al estilo del Revuelto, pero la marca no nos confirmó si como apoyo a un V10 o a un V8 biturbo.

Sea como sea, es una lástima que tengamos que decir adiós a un motor tan puro, brutal y con un sonido tan memorable como es el V10 atmosférico de 5.2 litros. Al menos nos queda el consuelo de haberlo despedido de la mejor manera...

La primera parte del viaje la realizamos con el Huracán Técnica, la mezcla perfecta entre confort y prestaciones dentro del catálogo del deportivo italiano, ya que ofrece las comodidades del EVO para el día a día, junto con la radicalidad del STO en la conducción.

Pese a que está más cerca de un STO que de un EVO, es totalmente funcional en el día a día. Primero porque no es tan ‘austero’ como el Super Trofeo Omologata, segundo porque ofrece una mejor visión con la luneta trasera acristalada, tercero porque tiene una mayor insonorización pese a mantener el interior de las puertas en carbono, y cuarto porque el confort de marcha es superior al STO pese a contar incluso con los mismos asientos deportivos.

Estas ‘concesiones’ no quitan que estamos ante un coche radical, que al igual que el STOofrece la versión más optimizada del V10 con 640 CV y 565 Nm de par motor, además de... ¡tracción trasera!. Esto, unido a una relación peso potencia de 2,15 kg/CV gracias a la utilización de fibra de carbono el muchos elementos del coche; una carga aerodinámica muy superior al EVO y principalmente gracias a un gran alerón posterior; a la direccionalidad en las ruedas traseras; a unas suspensiones y unos frenos optimizados; y a un sonido brutal del V10 saliendo de los tubos de escape hexagonales con salidas en una posición muy elevada, hacen que estemos ante uno de los coches más divertidos de conducir de cuantos hemos probado.

Podríamos hablaros de la contundencia con la que acelera o frena, de la fidelidad y la rapidez de la dirección, o del soberbio paso por curva del Huracán Técnica, entre otras muchas, pero lo que más se nos quedó grabado en la memoria tras la prueba fue el bramido del V10. En el trayecto entre Bolonia y el Circuito de Mugello pasamos por al menos unos 10 túneles, pero hubiésemos pasado por 50 más. El sonido de este motor atmosférico subiendo de revoluciones hasta las nueve mil vueltas y sus ‘petardeos’ rebotando contra las paredes redondeadas del túnel, es de lo mejor que puede escuchar un amante del motor.

El Huracán Técnica es la mezcla perfecta. Por su diseño, prestaciones, confort y tecnología, no encontramos un modelo que sea capaz de ofrecer mejor balance entre esencia de conducción de Lamborghini y el confort de un coche para el día a día.

Del asiento del Huracán Técnica pasamos al del Sterrato con miedo de notar un ‘bajón’ de prestaciones debido a la condición off-road de este último. Pero en el primer acelerón ya se nos pasaron todos los miedos y se nos dibujó de nuevo una gran sonrisa en el rostro. Y es que, pese a que en esta ocasión el V10 reduce sus caballos hasta 610 y el par máximo a 560 Nm, seguimos hablando de una auténtica bestia.

Es sin duda el Huracán más polivalente. Una carrocería 44 milímetros más elevada (162 mm altura total), un mayor ancho de vías, unos neumáticos con perfil más amplio y ‘tacos’ sobre llantas de 19’’, faros auxiliares en el capó, rieles portaequipajes y refuerzos en los bajos, le permiten aventurarse más allá del asfalto... aunque nunca hubiésemos imaginado hasta qué punto.

Y es que en los aledaños del circuito de Vallelunga pudimos conducir el Sterrato por una pista off-road como en una especie de pequeño tramo de rallyes. Es impresionante cómo afronta los cambios de pendiente, se traga los baches, se clava en el barro y se desliza en las curvas. Una vez superas el miedo a estar golpeando en ocasiones los bajos de un coche de más de 300.000 euros, y lo conduces de forma extrema y sin limitaciones, te das cuenta del increíble trabajo que ha hecho Lamborghini para que el Huracán Sterrato no sólo parezca, sino que sea un auténtico off-road. La sensación de “volar” literalmente con un Huracan tras saltar en un cambio de rasante y caer sobre una pista totalmente empedrada y embarrada, es sencillamente indescriptible.

Pero si trasladamos las bondades del Sterrato al día día, con una posición de conducción más elevada, una mejor visibilidad, la posibilidad de superar un badén sin miedo a tocar los bajos, y no tener que agacharte tanto para meterte en el interior... y todo ello sin renunciar a las prestaciones de un superdeportivo, hacen de esta versión del Huracán una de las más deseadas. Lástima que Lamborghini decidiese que el Sterrato sea una edición limitada a 1.499 unidades.

Si tuviésemos que describir al Lamborghini STO con una sola palabra, sería “inmediato”. Todo en él sucede a un ritmo extremadamente ato y preciso. Es un coche tan rápido que casi se adelanta a tus propias acciones. Acelera, frena y cambia de marchas y dirección en el brevísimo intervalo en el que has pensado lo que quieres hacer y tus manos y pies tratan de ejecutarlo. Y lo hace además yendo allá donde precisamente has imaginado o fijado tu mirada. Pare ficción, pero es ciencia.

Y es que STO son las siglas de Super Trofeo Omologata. O lo que es lo mismo, la versión homologada para la calle del Huracán GT3 EVO2 de competición. Cada pieza, elemento, soldadura y ajuste en este coche tiene el propósito de ofrecer las máximas prestaciones en carretera, y eso se refleja en su conducción. Nunca habíamos ‘pilotado’ un coche de calle tan radical como el STO.

Se ha erradicado casi cualquier elemento que no sea necesario para rendir sobre el asfalto y se ha utilizado fibra de carbono en el 75% de los paneles de la carrocería, titanio en los pasos de rueda y magnesio en las llantas. Con todo ello se logra reducir el peso hasta los 1.339 kilos para conseguir una relación peso potencia de 2,09 kg/CV. Esto, unido a los 640 CV y 565 Nm de par del V10, empujando desde el eje posterior a través de la soberbia y rapidísima caja de cambios LDF de 7 velocidades con doble embrague y levas en el volante, permite al STO pasar de cero a cien en 3,0 segundos y alcanzar los 310 km/h. Pero ojo, que con unos frenos carbocerámicos de 390 mm delante y 360 mm detrás, puede detenerse de 100 a 0 km/h en 30 metros y de 200 a 0 km/h en 110 m. Esto último es lo que más nos sorprendió en la vuelta que nos dio a los mandos del STO un piloto profesional por el trazado de vallelunga.

Para que con tan poco peso y tanta potencia el STO sea domesticable y no salga volando, se ha trabajado al máximo la aerodinámica, comenzando por un gigantesco alerón posterior en fibra de carbono que permite disfrutar de una carga aerodinámica un 57% superior a la del Huracán Performante.

Ponerte al volante del Lamborghini STO en su ‘jaula’ de carbono, con el V10 rugiendo al máximo a tu espalda, y con la inmediatez de respuesta que comentábamos anteriormente, es una de las experiencias de conducción más radicales y puras que se puede tener hoy día en un coche homologado para la calle.

Finalizamos la ruta con el Huracán con el EVO Spyder, la versión descapotable del biplaza. De los cuatro fue el que menos nos gustó, dentro de lo poco que te puede disgustar un Lamborghini Huracán. Encontramos la posición de conducción demasiado elevada, incluso comparada con la del Sterrato. Las sensaciones al volante estaban más filtradas que en el resto de los modelos y es la unidad en la que más sentimos que el confort primaba sobre las prestaciones. Pero lo que más nos decepcionó fue que el sonido del V10 no era progresivo como se espera en un atmosférico, sino que llegaba de golpe tras superar un límite de vueltas concreto, casi como si pasásemos de off a on.

Y ahora que ya hemos hablado de lo que menos nos gustó de este coche, pasemos a los que nos encantó. Su estética con y sin capota es espectacular, su equipamiento súper completo y con lo último en tecnología, la comodidad del coche permite realizar largos trayectos por carretera sin sentir fatiga, y escuchar el motor en un túnel y con la capota quitada es sencillamente adictivo.

Y todo ello acompañado de las prestaciones de un superdeportivo como es el Lamborghini Huracán en cualquiera de sus versiones. En este caso el V10 de 5.2 litros entrega 640 CV y 600 Nm de par motor a las cuatro ruedas, para lograr un cero a cien en 3,1 segundos y alcanzar los 325 km/h. Si a eso le añadimos que sin capota todas las sensaciones se multiplican exponencialmente, obtenemos un coche que se disfruta mucho en carretera, pese a que como hemos dicho al principio el Spyder está más enfocado al confort y la estética que el resto de sus hermanos.

Resulta increíble que un mismo coche cambie tanto como lo hace el Lamborghini Huracán en sus distintas versiones. Cada una tiene una personalidad propia, aunque con un denominador común, como es el motor V10 atmosférico al que pronto diremos adiós. Y lo haremos con todo el dolor de nuestro corazón, ya que como hemos podido experimentar en este viaje, es toda una oda a la combustión: por su empuje constante y contundente hasta el corte de revoluciones, por la rapidez con la que sube de vueltas al más puro estilo de las motos deportivas, por la forma en que petardea al cortar la aceleración o bajar de marchas, por el soberbio binomio que forma con el cambio de marchas LDF... pero sobre todo por su sonido. Ese que es capaz de ponerte literalmente los pelos de punta en cada túnel que cruzas. Esperemos que después del huracán, no llegue la calma.