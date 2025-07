Prueba de la Adria Sonic Plus 600 SL: apartamento de lujo en tamaño compacto

El éxito mediático de los campers ha insuflado notoriedad a un sector, el del caravaning, que vivía de la tradición familiar y el legado. Un universo con espacio para todo tipo de aventureros, desde aquellos que quieren camperizar su propia furgoneta hasta los campistas más exigentes. Un cliente que no está dispuesto a renunciar a nada y que, seguramente, tendrá a esta Adria Sonic Plus 600 SL en su lista de pretendientes. Si no es así, te contamos por qué debes incluirla.

Eneste artículo, dejamos volar nuestra imaginación con la vista puesta en el Sorteo de Lotería de Navidad, que dota al Gordo con cerca de 400 mil euros de premio. Si tu sueño es dejarlo todo atrás y descubrir mundo en una autocaravana de lujo, el mercado está repleto de Liners y Overlandsadecuadas a presupuestos millonarios. Por suerte, Adria propone, también, una opción más contenida y realista para disfrutar de una merecida jubilación

No hablamos del público más longevo a la ligera, son el cliente más recurrente de este segmento de autocaravanas. Las integrales, que unen el chasis al habitáculo en un único vehículo, son los modelos premium o buque insignia de una marca, de ahí que su presupuesto no esté al alcance de cualquier familia. También por ese motivo, ciertas configuraciones, como las camas gemelas, han tomado relevancia y el equipamiento se adapta a las necesidades de parejas que reciben visitas esporádicas.

Con la Adria SuperSonic como máximo exponente del lujo esloveno, el fabricante debía proponer un paso previo más accesible y funcional. La familia Sonic se encarga de este nicho de mercado y el acabado Plus es el más equipado de la gama, por lo que tenemos lo mejor del diseño premium y la versatilidad de una carrocería de 6,99 metros de largo por 2,99 m de alto y 2,32 m de ancho.

Está fabricada sobre el conocido chasis del Fiat Ducato, con un propulsor de 180 CV y cambio manual de 6 velocidades. Es una de las autocaravanas más potentes probadas y se agradece ese empuje, tanto en vías rápidas como en puertos de montaña, al cargar con 3.000 kilogramos de peso en orden de marcha.

Respecto a otras integrales probadas, como la Hymer BMC I 580, esta Adria Sonic Plus se siente mejor acabada, con una rumorosidad de mobiliario inferior y una visión total de lo que sucede en la carretera. Un aspecto solventado gracias al enorme parabrisas, pero también a la buena colocación de los retrovisores.

La configuración SL de esta Sonic Plus hace referencia a las camas gemelas situadas en la parte trasera, pero también está disponible con cama central (SC). La opción probada es la más demandada y tiene un porqué. Muchas parejas prefieren dormir en camas individuales a las que acceder fácilmente, a través de una escalera central, y poder levantarse sin molestar a su compañero de vida. Además, siempre tienen la opción de extender el módulo central para disfrutar de un catre de más de dos metros de ancho por 2 metros de largo.

Ambas comparten una altura hasta el techo de 2 metros, de modo que muy pocos españoles tendrán problemas para encontrarse cómodos en su habitáculo de estilo minimalista y nórdico. También es idéntica la cama de matrimonio basculante de 1,90 m de largo por 1,50 m de ancho, que desciende del techo de manera completamente eléctrica. Si sumamos la cama trasera extendida y este catre sobre la dinette, podrían llegar a dormir 5 personas en esta Sonic Plus 600 SL.

Pese a ser una elección de parejas, contar con espacio de más siempre es bienvenido. Motivo por el que su salón/comedor admite esas cinco personas y su equipamiento admite la convivencia de un núcleo de familia numerosa.

Para ello, necesitas de una cocina amplía y práctica, con nevera de 142 litros de capacidad y espacio para preparar la comida cómodamente.

El lavabo es conjunto, ducha y zona de aseo, pero lo suficientemente amplio para sentirse cómodo. Además, se beneficia de los 115 litros de capacidad de aguas limpias, que conceden autonomía para escapadas de más de 3 días.

Si por alguna cosa destacan las creaciones de Adria es por su diseño, decoración y practicidad. Sus muebles no solo son modernos y bonitos, también tienen una calidad excelente y son funcionales. Al sinfín de armarios, cajones y espacios para guardar objetos se suma la correcta combinación del textil oscuro, ideal para combatir la suciedad y fácil de limpiar. Eso sí, el buen gusto y la fiabilidad de sus autocaravanas tiene un precio que ronda los 100.000 euros.