5 preguntas que pueden hacerte en el examen práctico de conducir

Si estás en el proceso de sacarte el carnet de conducircarnet de conducir o piensas comenzar pronto, seguro que te habrán dado muchos consejos y recomendaciones sobre lo que debes hacer y lo que no, sobre todo en el examen práctico. No obstante, es posible que no te hayan advertido de las preguntas que puede hacerte el examinador antes o después del examen. A continuación te contamos las más repetidas.

Si eres de los que se toma las cosas con calma y recientemente has aprobado el examen teórico del carnet de conducircarnet de conducir, no debes dejar pasar tu oportunidad de aprobar el examen práctico cuanto antes. El periodo de vigencia del teórico de coche o moto es de dos años, tiempo tras el cual podría caducarte.

¿Y qué es lo que pasaría? Pues básicamente, que tendrías que hacer de nuevo el examen teórico, pagando también de nuevo las tasas correspondientes. Por tanto, antes de que pasen esos dos años deberás haber aprobado el examen prácticoexamen práctico si no quieres enfrentarte a todo el proceso de nuevo.

Como es lógico, el día de tu examen práctico seguramente estés algo más nervioso de lo normal. El mejor consejo que podemos darte es que te lo tomes como una clase práctica más y no como un examen, para que te salgan las cosas de la manera más natural posible. Además, si el examinador te preguntase (no siempre lo hace) sobre algunas partes del coche, aquí te dejamos algunas de las posibles cuestiones que pueden hacerte: