¿Has recibido un WhatsApp de la DGT? Ten cuidado con esta nueva estafa

En la actualidad, con el constante uso que le damos a los teléfonos móviles estamos acostumbrados a realizar casi cualquier trámite y gestión de manera telemática. No obstante, esto también tiene su lado negativo: las estafas y timos a los que estamos expuestos también se han modernizado. La DGTDGT ha querido advertir de una forma de phishing que se está dando últimamente, y te contamos todo lo que debes saber a continuación.

Si has tenido la mala suerte de ser multado recientemente o crees que has podido cometer una infracción y estás a la espera de que te llegue un boletín, debes saber que la DGT solamente tiene una manera de enviar sus multasDGT, y es a través de correo certificado o, en caso de haberlo solicitado, a través de la Dirección Electrónica Vial.

Por lo tanto, si has recibido una supuesta multa a través de un SMS o de un correo electrónico, debes saber que puede tratarse de un caso de phishing (una estafa online para conseguir tus datos o tu dinero), por lo que debes andarte con cuidado. La mejor recomendación que te da la DGT es que evites abrir estos correos o mensajes, pero en su página web podrás encontrar más consejos.en su página web podrás encontrar más consejos.

Como te decíamos más arriba, la DGT no utiliza medios convencionales como los SMS o los correos electrónicos para hacerse eco de sus sanciones, y lo más común es que la mayoría de personas ya lo sepa y no caiga en las trampas de los ciberdelincuentes. Sin embargo, hay aún mucha gente que no está hecha del todo a las nuevas tecnologías por lo que podrían caer en las estafas que tienen lugar en las redesestafas.

En los últimos días la DGT ha querido advertir de una trampa que se está dando entre los usuarios de la conocida aplicación WhatsApp, y es que se están creando chats en los que supuestamente la “DGT” te envía mensajes para que realices los pagos relacionados con distintos trámites mediante Bizum o transferencias bancarias.Bizum

No se trata de una de las formas de phishing más creíbles, pero hay quien puede caer en la trampa por lo que nunca está de más saberlo. La DGT recuerda que para sus trámites existen diferentes canales, como la Sede Electrónica, la aplicación miDGT, el teléfono 060 o las Jefaturas Provinciales, a las que puedes acudir presencialmente.